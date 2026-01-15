제주버스 자주 타면 공짜?… K패스 정액제 첫 도입

월 15회 이상 이용시 기준 금액 초과분 무제한 탑승

일반인 5만 5000원이상·3자녀 4만원 이상땐 공짜

제주공항 심야 운행택시 보상금 지원 시간대도 개편

제주에서 버스를 자주 이용할수록 교통비 부담이 크게 줄어든다.제주도는 올해 1월부터 대중교통비 환급 제도인 ‘K패스’에 정액 무제한 방식을 처음으로 도입했다고 15일 밝혔다. 일정 금액 이상을 쓰면 그 이후 버스 이용은 사실상 ‘무제한’이 되는 구조다.제주도는 대중교통 이용 활성화와 도민 교통비 부담 완화를 위해 국토교통부 대도시권광역교통위원회와 함께 2024년 5월부터 K패스 사업을 시행해 왔다. 버스가 사실상 유일한 대중교통 수단인 지역 특성을 반영해 지원 폭을 단계적으로 넓혀 왔고, 올해부터 정액제까지 추가했다.기존 K패스는 월 15회 이상 대중교통을 이용하면 이용 금액의 일정 비율을 돌려주는 정률제 방식이었다. 환급률은 일반 20%, 청년 30%, 저소득층 53%, 다자녀 2자녀 가구 30%, 3자녀 가구 50%가 적용됐다.올해부터는 여기에 정액 무제한 혜택이 더해졌다. 월 대중교통 이용금액이 기준선을 넘으면 초과분은 전액 지원돼 이용 횟수가 많을수록 혜택이 커진다. 기준금액은 ▲일반 5만 5000원 ▲청년·다자녀(2자녀) 5만원 ▲다자녀(3자녀)·저소득층 4만원이다.K패스 혜택을 받으려면 국내 20개 카드사 중 한 곳에서 전용 카드를 발급받아 K패스 앱이나 공식 누리집에 가입한 뒤 카드 번호를 등록하면 된다. 이후에는 대중교통 이용 실적에 따라 환급이 자동으로 이뤄진다.제주도의 K패스 가입자는 2025년 11월 기준 1만 8444명으로, 시행 초기였던 지난해 5월(5806명)보다 217.6% 늘었다. 이용자 1인당 월평균 환급액은 약 1만 2600원으로, 연간 15만원 가량의 교통비 절감 효과가 있는 것으로 분석됐다.김영길 도 교통항공국장은 “제주는 버스 의존도가 높은 지역인 만큼 제주 실정에 맞는 K패스 정책을 지속적으로 확대하겠다”며 “실질적인 교통비 지원을 통해 도민 가계 부담을 줄이고 버스 이용을 더욱 활성화하겠다”고 말했다.한편 도는 제주국제공항 심야 운행택시 보상금 지원 시간대도 개편됐다. 그동안 금~일요일의 경우 오후 7시부터 지원이 이뤄졌으나, 대중교통 이용이 원활한 시간대에 보조금을 지급하는 것은 불합리하다는 의견을 반영했다. 이에 요일에 관계없이 지원 시간대를 오후 9시부터 익일 새벽 1시까지로 단일화했다.