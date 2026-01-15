[서울데이터랩]1월 15일 암호화폐 시총 상위종목 동향

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[서울데이터랩]1월 15일 암호화폐 시총 상위종목 동향

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-01-15 13:08
수정 2026-01-15 13:08
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대


글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 비트코인은 현재 1억 4121만 원에 거래되고 있으며, 시가총액은 2820조 8852억 원에 달하고 있다. 24시간 등락률은 0.31%로 소폭 상승했으나, 1시간 등락률은 -0.35%를 기록해 단기적으로는 하락세로 돌아설 가능성을 보이고 있다. 거래량은 89조 470억 원으로 활발한 거래가 이루어지고 있다.

이더리움은 483만 5988원에 거래되고 있으며, 시가총액은 583조 6779억 원이다. 24시간 등락률은 -1.80%로 하락세를 보이고 있으며, 1시간 등락률도 -0.86%로 단기 하락세가 지속될 가능성을 시사한다. 거래량은 47조 9502억 원이다.

비앤비는 137만 129원에 거래 중이며 시가총액은 188조 7121억 원이다. 24시간 등락률은 -1.98%로 나타났으며, 1시간 등락률은 -0.24%로 단기 하락세가 이어질 수 있음을 보여준다. 거래량은 4조 1485억 원이다.

리플은 3073원에 거래되고 있으며, 시가총액은 186조 5706억 원이다. 24시간 등락률은 -4.25%로 큰 하락세를 기록했으며, 1시간 등락률도 -0.72%로 단기 하락세가 지속될 수 있음을 나타내고 있다. 거래량은 6조 869억 원이다.



한편, 솔라나는 21만 946원으로 거래되며 24시간 동안 -1.86% 하락했다. 같은 시각 트론은 448원으로 0.21% 상승했다. 도지코인은 210원으로 -4.46% 하락했다. 에이다는 589원으로 -5.80% 하락했다.

같은 시각 모네로는 103만 5760원으로 0.69% 상승했다. 비트코인 캐시는 88만 3783원으로 -2.87% 하락했다. 체인링크는 2만 249원으로 -2.49% 하락했다. 레오는 1만 3120원으로 -1.68% 하락했다.

한편, 하이퍼리퀴드는 3만 6462원으로 -4.91% 하락했고, 스텔라루멘은 338원으로 -5.59% 하락했다. 지캐시는 62만 5948원으로 2.20% 상승했다. 수이는 2624원으로 -5.12% 하락했다. 아발란체는 2만 812원으로 -4.11% 하락했다.

전반적인 시장 흐름을 보면, 주요 가상자산들이 하락세를 보이고 있으며 단기적으로도 하락세가 지속될 가능성이 높다. 투자자들은 시장의 변동성을 주의 깊게 살피고 신중한 투자가 필요하다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
비트코인 24시간 등락률은 상승세인가?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
쿠팡 가입유지 혹은 탈퇴할 것인가?
쿠팡이 개인정보 유출 의혹 이후 진정성 있는 사과보다는 사태 축소에 급급하다는 지적을 받고 있습니다. 지난 30~31일 국회 청문회에서 보여준 관계자들의 불성실한 태도 또한 도마 위에 올랐습니다. 하지만 쿠팡 측은 이러한 논란에도 '탈퇴 회원은 많지 않다'고 발표했습니다. 과연 여러분은 앞으로도 쿠팡 회원을 유지하실 생각입니까?
1. 유지할 계획이다.
2. 탈퇴를 고민 중이다.
3. 이미 탈퇴했다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로