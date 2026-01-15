[서울데이터랩]1월 15일 암호화폐 시총 상위종목 동향

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 비트코인은 현재 1억 4121만 원에 거래되고 있으며, 시가총액은 2820조 8852억 원에 달하고 있다. 24시간 등락률은 0.31%로 소폭 상승했으나, 1시간 등락률은 -0.35%를 기록해 단기적으로는 하락세로 돌아설 가능성을 보이고 있다. 거래량은 89조 470억 원으로 활발한 거래가 이루어지고 있다.이더리움은 483만 5988원에 거래되고 있으며, 시가총액은 583조 6779억 원이다. 24시간 등락률은 -1.80%로 하락세를 보이고 있으며, 1시간 등락률도 -0.86%로 단기 하락세가 지속될 가능성을 시사한다. 거래량은 47조 9502억 원이다.비앤비는 137만 129원에 거래 중이며 시가총액은 188조 7121억 원이다. 24시간 등락률은 -1.98%로 나타났으며, 1시간 등락률은 -0.24%로 단기 하락세가 이어질 수 있음을 보여준다. 거래량은 4조 1485억 원이다.리플은 3073원에 거래되고 있으며, 시가총액은 186조 5706억 원이다. 24시간 등락률은 -4.25%로 큰 하락세를 기록했으며, 1시간 등락률도 -0.72%로 단기 하락세가 지속될 수 있음을 나타내고 있다. 거래량은 6조 869억 원이다.한편, 솔라나는 21만 946원으로 거래되며 24시간 동안 -1.86% 하락했다. 같은 시각 트론은 448원으로 0.21% 상승했다. 도지코인은 210원으로 -4.46% 하락했다. 에이다는 589원으로 -5.80% 하락했다.같은 시각 모네로는 103만 5760원으로 0.69% 상승했다. 비트코인 캐시는 88만 3783원으로 -2.87% 하락했다. 체인링크는 2만 249원으로 -2.49% 하락했다. 레오는 1만 3120원으로 -1.68% 하락했다.한편, 하이퍼리퀴드는 3만 6462원으로 -4.91% 하락했고, 스텔라루멘은 338원으로 -5.59% 하락했다. 지캐시는 62만 5948원으로 2.20% 상승했다. 수이는 2624원으로 -5.12% 하락했다. 아발란체는 2만 812원으로 -4.11% 하락했다.전반적인 시장 흐름을 보면, 주요 가상자산들이 하락세를 보이고 있으며 단기적으로도 하락세가 지속될 가능성이 높다. 투자자들은 시장의 변동성을 주의 깊게 살피고 신중한 투자가 필요하다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]