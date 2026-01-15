[서울데이터랩]금일 코스닥 거래량 1위 휴림로봇 거래대금만 5341억 돌파

방금 들어온 뉴스

[서울데이터랩]금일 코스닥 거래량 1위 휴림로봇 거래대금만 5341억 돌파

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-01-15 13:08
수정 2026-01-15 13:08
코스닥 거래량 상위 종목들이 전반적으로 엇갈린 흐름을 보인다.

15일 한국거래소에 따르면, 휴림로봇(090710)이 4910만 5291주가 거래되며 코스닥 종목 중 실시간 거래량 1위를 차지한다. 현재 주가는 1만 1320원이며, 거래대금은 5341억 2400만원이다. 시가총액 대비 거래대금 비율이 약 39.5%로, 시장에서 집중적인 매수·매도가 이뤄지고 있는 것으로 보인다. PER은 419.26, ROE는 -5.59로 나타나고 있다. 엔비알모션(0004V0)은 1억 586만 4164주가 거래되며 코스닥 종목 중 실시간 거래량 2위를 기록하고 있으며, 현재 주가는 2만 2050원이다. 거래대금은 3116억 700만원이며, 시가총액 대비 거래대금 비율은 약 135.8%에 달한다. PER은 N/A, ROE는 -102.65로, 재무 상태가 불안정한 것으로 나타난다.

엔피(291230)는 1만 273원으로 9.74% 상승하며, 1481만 5451주의 거래량을 기록한다. 썸에이지(208640)는 303원으로 12.68% 하락, 거래량은 1444만 7632주다. 인트로메딕(150840)은 87원으로 98.51% 하락, 거래량은 1135만 2740주다. 재영솔루텍(049630)은 5310원으로 10.86% 상승, 거래량은 1114만 6023주를 기록한다. 경창산업(024910)은 2745원으로 12.04% 상승하며, 거래량은 1104만 718주다. MDS테크(086960)는 1452원으로 1.89% 상승, 거래량은 982만 7752주다. TS트릴리온(317240)은 473원으로 7.26% 상승하며, 거래량은 976만 1734주를 나타낸다. 빛과전자(069540)는 1429원으로 1.45% 하락, 거래량은 946만 6382주다.



한편 거래량 상위 20위권 종목들은 현대무벡스(319400) ▲14.05%, 에코캡(128540) ▲3.16%, 센서뷰(321370) ▲9.13%, 우수AMS(066590) ▼1.50%, 대한광통신(010170) ▲1.49%, JW신약(067290) ▲12.30%, 오가닉티코스메틱(900300) ▼5.49%, 푸른소나무(057880) ▼31.68%, 흥구석유(024060) ▲1.52%, 나우로보틱스(459510) ▲29.88% 등의 성적을 기록한다.

주목할 만한 종목으로는 급등세를 보이는 엔비알모션과 나우로보틱스가 있다. 엔비알모션은 거래량과 거래대금 모두 높은 수준을 기록하며 주가가 폭등하고 있다. 나우로보틱스는 29.88%의 상승세를 보이며, 거래량과 거래대금이 시가총액 대비 높은 비율을 차지하고 있다. 반면, 인트로메딕과 푸른소나무는 각각 98.51%, 31.68% 하락하며 눈에 띄는 하락세를 보인다. 이들 종목은 거래대금이 시가총액 대비 낮은 수준을 기록하고 있다.

전체적인 시장 흐름을 보면, 코스닥 시장에서 특정 종목들이 재무 상태와 무관하게 급격한 매수·매도세를 보이며 변동성이 큰 모습을 보이고 있다. 특히, 거래대금이 시가총액 대비 높은 비율을 차지하는 종목들이 상승세를 주도하고 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
위로