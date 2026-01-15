[서울데이터랩]금일 코스피 거래량 1위 한화갤러리아 거래대금 1,322억원 돌파

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

코스피 거래량 상위 종목들이 전반적으로 엇갈린 흐름을 보인다. 15일 한국거래소에 따르면, 한화갤러리아(452260)가 6,422만주 이상 거래되며 코스피 종목 중 실시간 거래량 1위를 차지한다. 현재 주가는 2,105원으로, 시가총액의 32.4%에 해당하는 1,322억 6,500만원의 거래대금과 함께 29.78%의 폭등세를 보이고 있다. PER -11.69, ROE -2.31로, 재무 지표는 부진하지만, 투자자들의 매수세가 집중되고 있는 상황이다. 웰바이오텍(010600)은 2,670만주 이상 거래되며 두 번째로 높은 거래량을 기록했으나, 주가는 23원으로 95.78% 폭락했다. 시가총액 21억원에 비해 거래대금은 7억 800만원으로, PER 0.14, ROE -72.93으로 재무 상태가 좋지 않다.포스코DX(022100)는 현재가 36,850원으로 23.87% 폭등하며 거래량 1,392만주를 기록하고 있다. 삼성전자(005930)는 현재가 140,850원으로 거래량 1,109만주와 0.39%의 횡보세를 보인다. KBI동양철관(008970)은 3.01% 상승하며 1,037만주가 거래되었고, 삼성중공업(010140)은 5.11% 상승하며 1,020만주가 거래되고 있다. 현대약품(004310)은 26.69% 폭등하며 922만주가 거래되고 있다. 한화생명(088350)은 3.99% 하락하며 550만주가 거래되고 있으며, DYP(092780)는 29.98% 폭등하며 529만주가 거래 중이다.한편 거래량 상위 20위권 종목들은 미래에셋증권(006800) ▲3.05%, 계양전기(012200) ▼7.57%, 한온시스템(018880) ▲1.95%, 흥아해운(003280) ▲1.68%, 금호전기(001210) ▼13.66%, 대성산업(128820) ▼10.24%, 한화시스템(272210) ▲7.14%, 한화오션(042660) ▲4.58%, 한국ANKOR유전(152550) 보합, 두산에너빌리티(034020) ▼0.78% 등의 성적을 기록한다.주목할 만한 종목으로는 한화갤러리아와 포스코DX가 있다. 한화갤러리아는 거래대금이 시가총액의 2%를 훨씬 상회하며 폭등세를 보이고 있어 투자자들의 관심이 집중되고 있다. 포스코DX는 시가총액 대비 거래대금이 8.72%에 달하며 높은 상승세를 기록 중이다. 반면, 웰바이오텍과 금호전기는 각각 95.78%와 13.66%로 큰 하락세를 보이며, 시가총액 대비 거래대금의 비율이 낮아 투자자들의 주의가 필요하다.전체적으로 거래량 상위 종목들이 상승과 하락을 오가는 혼조세를 보이고 있으며, 특히 한화갤러리아와 포스코DX가 폭등세를 보이며 시장의 주목을 받고 있다. 반면, 웰바이오텍과 금호전기 등 일부 종목은 급락하며 변동성이 높은 시장 흐름을 나타내고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]