[서울데이터랩]HD현대일렉트릭 하락폭 가장 커 SK스퀘어 HD현대중공업 기아 등락률 주목

코스피 시가총액 상위 종목들이 전반적으로 엇갈린 흐름을 보였다.15일 오후 12시 20분 한국거래소에 따르면, 시가총액 1위 삼성전자(005930)는 현재가 141,000원으로 전 거래일 대비 0.50% 오르며 보합세를 보이고 있다. 시가총액은 83조 4668억원에 달하며, 외국인비율 51.85%, PER 29.28배, ROE 9.03%로 안정적인 재무 지표를 유지하고 있다. 반도체 대장주인 SK하이닉스(000660)는 738,000원으로 0.54% 하락하였으며, 외국인비율 53.58%, PER 15.05배, ROE 31.06%를 기록하며 견조한 재무 상태를 유지하고 있다.삼성바이오로직스(207940)는 +2.44%, LG에너지솔루션(373220)은 -0.77%, 현대차(005380)는 +2.43%, 삼성전자우(005935)는 -0.14%, HD현대중공업(329180)은 +2.76%, 한화에어로스페이스(012450)는 +1.34%, 기아(000270)는 +4.48%, 두산에너빌리티(034020)는 -1.00%의 등락률을 보이고 있다.한편 시가총액 20위권 종목들은 SK스퀘어(402340) ▼2.64%, KB금융(105560) ▲0.78%, 셀트리온(068270) ▼1.42%, 삼성물산(028260) ▼0.18%, 한화오션(042660) ▲4.72%, 현대모비스(012330) ▲0.78%, NAVER(035420) ▼0.19%, 신한지주(055550) ▼1.13%, 한국전력(015760) ▼0.75%, HD현대일렉트릭(267260) ▼2.71% 등의 성적을 기록하고 있다.시가총액 상위 종목들은 대체로 안정적인 재무 지표를 보이고 있으며, 거래량과 외국인 비율에서 긍정적인 흐름을 나타내고 있다. 기아와 한화오션은 상대적으로 높은 등락률을 기록하며 주목받고 있다. 외국인 비율과 PER, ROE를 고려한 종목별 재무 상태는 대체로 양호한 편이다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]