[서울데이터랩]‘한국정밀기계’ +29.90% 폭등…실시간 상승률 1위

15일 오전 9시 15분 한국정밀기계(101680)가 등락률 +29.90%로 상승률 1위를 차지했다. 한국정밀기계는 개장 직후 5분간 79만 9937주가 거래되었으며 주가는 공모가 대비 915원 오른 3975원이다.한편 한국정밀기계의 PER은 -7.10으로, 이는 수익성이 낮다는 것을 시사하며 ROE는 3.65%로 수익성이 다소 부족할 수 있음을 나타낸다.이어 상승률 2위 모베이스(101330)는 현재가 7480원으로 주가가 29.86% 폭등하고 있다. 상승률 3위 하이딥(365590)은 현재 3650원으로 28.75% 폭등하며 활발한 거래가 이루어지고 있다. 상승률 4위 비엘팜텍(065170)은 28.43% 폭등하며 628원에 거래되고 있다. 상승률 5위 엔피(291230)는 22.50%의 상승세를 타고 1421원에 거래되고 있다.6위 버넥트(438700)는 현재가 4625원으로 21.55% 상승 중이다. 7위 나우로보틱스(459510)는 현재가 2만 8000원으로 16.18% 상승 중이다. 8위 에스엠코어(007820)는 현재가 5035원으로 11.39% 상승 중이다. 9위 해성에어로보틱스(059270)는 현재가 1만 1730원으로 9.93% 상승 중이다. 10위 TS트릴리온(317240)은 현재가 484원으로 9.75% 상승 중이다.이밖에도 케이프(064820) ▲8.83%, 유진로봇(056080) ▲8.75%, 유니온바이오메트릭스(203450) ▲8.33%, NHN벅스(104200) ▲8.27% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]