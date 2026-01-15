[서울데이터랩]‘한화갤러리아우’ +30.00% 상한가…실시간 상승률 1위

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[서울데이터랩]‘한화갤러리아우’ +30.00% 상한가…실시간 상승률 1위

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-01-15 09:50
수정 2026-01-15 09:50
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대


15일 오전 9시 10분 한화갤러리아우(45226K)가 등락률 +30.00%로 상한가를 기록하며 상승률 1위를 차지했다. 한화갤러리아우는 개장 직후 5분간 7만 137주가 거래되었으며 주가는 공모가 대비 1860원 오른 8060원이다.

한편 한화갤러리아우의 PER은 -44.78로 과도하게 저평가되고 있을 가능성을 시사한다.

이어 상승률 2위 한화갤러리아(452260)는 현재가 2105원으로 주가가 +29.78% 폭등하고 있다. 상승률 3위 DYP(092780)는 현재 5880원으로 +25.91% 폭등하며 두각을 드러내고 있다. 상승률 4위 티엠씨(217590)는 +15.47% 급등하며 1만 4630원에 거래되고 있다. 상승률 5위 효성(004800)은 +15.34%의 상승세를 타고 15만 7900원에 거래되고 있다.

6위 동양고속(084670)은 현재가 8만 2200원으로 +14.01% 상승 중이다. 7위 천일고속(000650)은 현재가 36만 5000원으로 +12.14% 상승 중이다. 8위 효성중공업(298040)은 현재가 234만 8000원으로 +10.49% 상승 중이다. 9위 노루홀딩스(000320)는 현재가 2만 1300원으로 +9.12% 상승 중이다. 10위 코리아써키트(007810)는 현재가 5만 6400원으로 +8.88% 상승 중이다.



이밖에도 한화시스템(272210) ▲8.39%, 넥스틸(092790) ▲7.07%, 부국증권(001270) ▲6.97%, 유니온머티리얼(047400) ▲6.36% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
15일 오전 상승률 1위를 기록한 종목은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
쿠팡 가입유지 혹은 탈퇴할 것인가?
쿠팡이 개인정보 유출 의혹 이후 진정성 있는 사과보다는 사태 축소에 급급하다는 지적을 받고 있습니다. 지난 30~31일 국회 청문회에서 보여준 관계자들의 불성실한 태도 또한 도마 위에 올랐습니다. 하지만 쿠팡 측은 이러한 논란에도 '탈퇴 회원은 많지 않다'고 발표했습니다. 과연 여러분은 앞으로도 쿠팡 회원을 유지하실 생각입니까?
1. 유지할 계획이다.
2. 탈퇴를 고민 중이다.
3. 이미 탈퇴했다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로