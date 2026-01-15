[서울데이터랩]‘한화갤러리아우’ +30.00% 상한가…실시간 상승률 1위

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

15일 오전 9시 10분 한화갤러리아우(45226K)가 등락률 +30.00%로 상한가를 기록하며 상승률 1위를 차지했다. 한화갤러리아우는 개장 직후 5분간 7만 137주가 거래되었으며 주가는 공모가 대비 1860원 오른 8060원이다.한편 한화갤러리아우의 PER은 -44.78로 과도하게 저평가되고 있을 가능성을 시사한다.이어 상승률 2위 한화갤러리아(452260)는 현재가 2105원으로 주가가 +29.78% 폭등하고 있다. 상승률 3위 DYP(092780)는 현재 5880원으로 +25.91% 폭등하며 두각을 드러내고 있다. 상승률 4위 티엠씨(217590)는 +15.47% 급등하며 1만 4630원에 거래되고 있다. 상승률 5위 효성(004800)은 +15.34%의 상승세를 타고 15만 7900원에 거래되고 있다.6위 동양고속(084670)은 현재가 8만 2200원으로 +14.01% 상승 중이다. 7위 천일고속(000650)은 현재가 36만 5000원으로 +12.14% 상승 중이다. 8위 효성중공업(298040)은 현재가 234만 8000원으로 +10.49% 상승 중이다. 9위 노루홀딩스(000320)는 현재가 2만 1300원으로 +9.12% 상승 중이다. 10위 코리아써키트(007810)는 현재가 5만 6400원으로 +8.88% 상승 중이다.이밖에도 한화시스템(272210) ▲8.39%, 넥스틸(092790) ▲7.07%, 부국증권(001270) ▲6.97%, 유니온머티리얼(047400) ▲6.36% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]