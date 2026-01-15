[서울데이터랩]빅테크 하락세, 시장 불안정 지속

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

닫기 이미지 확대 보기

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

14일(현지시간) 뉴욕 증시에서 Magnificent 7(빅테크 TOP7) 종목은 대체로 하락세를 보였다. 주요 기술 기업들이 포함된 이 그룹은 전반적으로 약세를 기록하며 투자자들의 주목을 받았다.엔비디아(NVDA)는 -1.44% 하락한 183.14달러에 거래를 마쳤다. 마이크로소프트(MSFT)는 -2.40% 하락하여 459.38달러를 기록했다. 브로드컴(AVGO)은 -4.15%로 가장 큰 폭의 하락세를 보이며 339.89달러에 마감했다.애플(AAPL)은 보합세를 유지하며 -0.42% 하락한 259.96달러를 기록했다. 아마존닷컴(AMZN)은 -2.45% 내린 236.65달러에 마감했다. 알파벳 Class A(GOOGL)와 Class C(GOOG)는 각각 -0.04% 하락하며 보합세를 기록했다.금일 가장 많이 거래된 종목은 엔비디아로, 거래량은 156,632,831주, 거래대금은 285억 달러로, 약 41조 8,385억원이었다. 이는 엔비디아의 시가총액 대비 6.4%에 해당한다. 두 번째로 거래가 활발했던 종목은 테슬라로, 거래량은 56,124,722주, 거래대금은 246억 달러로 약 36조 412억원이며, 시가총액 대비 16.8%였다. 세 번째로 많이 거래된 종목은 마이크로소프트로, 거래량은 27,691,031주, 거래대금은 128억 달러로 약 18조 7,150억원이었다. 이는 시가총액 대비 3.7%에 해당한다.