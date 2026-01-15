[서울데이터랩]빅테크 하락세, 시장 불안정 지속

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[서울데이터랩]빅테크 하락세, 시장 불안정 지속

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-01-15 09:06
수정 2026-01-15 09:06
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대


14일(현지시간) 뉴욕 증시에서 Magnificent 7(빅테크 TOP7) 종목은 대체로 하락세를 보였다. 주요 기술 기업들이 포함된 이 그룹은 전반적으로 약세를 기록하며 투자자들의 주목을 받았다.

엔비디아(NVDA)는 -1.44% 하락한 183.14달러에 거래를 마쳤다. 마이크로소프트(MSFT)는 -2.40% 하락하여 459.38달러를 기록했다. 브로드컴(AVGO)은 -4.15%로 가장 큰 폭의 하락세를 보이며 339.89달러에 마감했다.

애플(AAPL)은 보합세를 유지하며 -0.42% 하락한 259.96달러를 기록했다. 아마존닷컴(AMZN)은 -2.45% 내린 236.65달러에 마감했다. 알파벳 Class A(GOOGL)와 Class C(GOOG)는 각각 -0.04% 하락하며 보합세를 기록했다.



금일 가장 많이 거래된 종목은 엔비디아로, 거래량은 156,632,831주, 거래대금은 285억 달러로, 약 41조 8,385억원이었다. 이는 엔비디아의 시가총액 대비 6.4%에 해당한다. 두 번째로 거래가 활발했던 종목은 테슬라로, 거래량은 56,124,722주, 거래대금은 246억 달러로 약 36조 412억원이며, 시가총액 대비 16.8%였다. 세 번째로 많이 거래된 종목은 마이크로소프트로, 거래량은 27,691,031주, 거래대금은 128억 달러로 약 18조 7,150억원이었다. 이는 시가총액 대비 3.7%에 해당한다.
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
Magnificent 7 종목들의 전반적인 주가 동향은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
쿠팡 가입유지 혹은 탈퇴할 것인가?
쿠팡이 개인정보 유출 의혹 이후 진정성 있는 사과보다는 사태 축소에 급급하다는 지적을 받고 있습니다. 지난 30~31일 국회 청문회에서 보여준 관계자들의 불성실한 태도 또한 도마 위에 올랐습니다. 하지만 쿠팡 측은 이러한 논란에도 '탈퇴 회원은 많지 않다'고 발표했습니다. 과연 여러분은 앞으로도 쿠팡 회원을 유지하실 생각입니까?
1. 유지할 계획이다.
2. 탈퇴를 고민 중이다.
3. 이미 탈퇴했다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로