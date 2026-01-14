고용률 ‘역대 최고’의 함정

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

2026-01-15 20면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

지난해 일도 구직도 하지 않은 20~30대 청년층 ‘쉬었음’ 인구가 처음으로 70만명을 돌파했다. 고용 한파로 경제활동인구 중 미취업자 비율인 실업률은 4.1%로 2000년 이후 25년 만에 최대치를 기록했다. 이런 가운데 인구 대비 취업자 비율인 고용률은 역대 최고를 기록하며 ‘고용 착시’를 낳고 있다.국가데이터처가 14일 발표한 ‘2025년 12월 및 연간 고용동향’에 따르면 지난해 연간 취업자 수는 2876만 9000명으로 전년보다 19만 3000명(0.7%) 늘었다. 취업자 증가 폭은 2023년 32만 7000명에서 2024년 15만 9000명으로 줄어든 데 이어 2년 연속 10만명대에 머물렀다. 건설업(-12만 5000명), 농림어업(-10만 7000명), 제조업(-7만 3000명) 등에서 취업자가 많이 줄었다.●20·30대 ‘쉬었음’ 71만 7000명 돌파20~30대 청년층 쉬었음 인구는 지난해 71만 7000명을 기록하며 관련 통계 작성을 시작한 2003년 이후 역대 최대를 기록했다. 청년층 인구 1235만 8700명의 5.8%에 이르는 규모다. 특히 대학 졸업 후 사회생활에 첫발을 내딛는 30대 쉬었음 인구는 30만 9000명까지 늘었다. 양질의 일자리 부족이 청년층의 구직 단념으로 이어진 것으로 분석된다.●청년 고용 한파로 12월 실업률 4.1%실업률도 다시 고개를 들었다. 지난해 12월 기준 실업률은 4.1%로 2024년 같은 달보다 0.3% 포인트 상승했다. 2000년 4.4% 이후 최대치다. 빈현준 데이터처 사회통계국장은 “40대 취업자가 늘면서 경제활동 참가가 확대됐고, 구직에 나선 사람이 많아지면서 실업자가 일시적으로 증가했다”며 “60대는 지난해 12월에 시작된 새해 노인 일자리 모집에 구직 신청이 몰리면서 실업률이 높아졌다”고 설명했다.●고령층·공공일자리가 고용률 끌어올려그런데 취업자 비율인 고용률은 역대 최고치를 기록했다. 15세 이상 고용률은 전년 대비 0.2% 포인트 상승한 62.9%로 1963년 이후 가장 높았다. 경제협력개발기구(OECD) 비교 기준인 15~64세 고용률도 69.8%로 전년보다 0.3% 포인트 올랐다. 이 역시 1989년 이후 가장 높은 수치다. 고용률은 코로나19 충격으로 2020년 60.1%까지 떨어진 뒤 2021년(60.5%) 이후 매년 상승세를 잇고 있다.정부는 고용률 상승을 근거로 고용 시장 상황이 나쁘지 않다고 말한다. 하지만 저출산 현상에 따른 인구 감소로 ‘분모’(인구)가 ‘분자’(취업자)보다 더 빠르게 줄어 값이 커진 것이어서 ‘고용률 역대 최대‘는 착시 효과라는 분석이 지배적이다.