중학생 학습 효율 높이는 AI·암기 학습 앱, ‘메가스터디교육 엠베스트’ 눈길

AI 기술을 활용한 맞춤형 학습에 대한 관심이 높아지는 가운데 메가스터디교육 엠베스트가 AI 기반 수학 학습 앱과 암기 과목 특화 앱 등 다양한 스마트 학습 서비스를 제공하며 중등 학습 환경을 고도화하고 있다.중등 인강 1위(2016~2024년 중등 유료 온라인교육 공시업체 공시 매출 비교 및 주요 중등 인강 누적 성적 장학생 배출 데이터 기준) 엠베스트는 내신 강의 중심의 학습을 넘어 연산·암기·서술형 등 학습 유형별로 특화된 앱을 함께 운영하며 학생 개개인의 학습 약점을 보완할 수 있는 학습 시스템을 구축했다. 이를 통해 학생들은 자신의 학습 패턴에 맞춰 보다 효율적으로 공부할 수 있다.대표 서비스인 ‘AI 스마트매쓰’는 스마트펜을 활용한 자동 채점 기능과 AI 오답 분석을 결합한 학습 앱이다. 학생이 문제를 풀면 풀이 과정을 인식해 채점하고 반복적으로 틀리는 유형을 분석해 개인별 취약 영역 중심의 문제를 자동으로 생성한다. 이를 통해 학생은 자신만의 문제지를 구성하며 반복 학습을 진행할 수 있다.수학 학습을 보완하는 앱도 함께 제공된다. ‘수학 서술형 마스터’는 교과서 기반 서술형 문항을 난이도별로 제공해 서술형 평가 대비에 도움을 주며 ‘점프수학’은 AI 필기 인식 기능을 활용해 기초 연산을 반복 연습할 수 있도록 구성됐다.암기 과목 학습을 위한 앱도 마련돼 있다. 학년과 학습 과정에 맞춰 영단어 암기를 지원하는 ‘보카 마스터’, 유사 문항을 반복 풀이할 수 있는 ‘스마트 그래머’, 과학·사회·역사·도덕·기술·가정 등 암기 과목을 체계적으로 정리한 ‘사회·과학 암기마스터’와 ‘암기과목 마스터’ 등을 통해 다양한 과목 학습을 병행할 수 있다.메가스터디교육 엠베스트를 이용 중인 한 학생은 “같은 유형의 문제를 계속 틀려 고민이었는데 AI 스마트매쓰로 유사 문제가 자동 생성돼 반복 학습을 하면서 실력이 확실히 좋아졌다”고 밝혔다. 또 다른 학생은 “암기할 내용이 많을 때 사회·과학 암기마스터로 핵심만 정리해 빠르게 외울 수 있었다”고 전했다.한편 메가스터디교육 중등 인강 엠베스트는 전 과목 내신 강좌 및 겨울방학 특강, 엠베스트 북클럽 등 전 콘텐츠를 일정 기간 자유롭게 이용할 수 있는 무료 체험 서비스를 운영 중이다. 무료 체험 신청 회원에게는 누적 발행 45만부를 돌파한 중등 학습 가이드북 ‘중등 교육 지침서’도 함께 제공된다. 해당 교육 지침서에는 2026 최신 입시 정보가 반영돼 있다. 자세한 내용은 메가스터디교육 엠베스트 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.