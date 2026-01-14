코스피 사상 첫 4700 돌파…대망의 오천피 가시권

9일째 오르며 사상 최고치 또 경신

삼성전자·SK하이닉스, 장중 반등

코스피가 사상 처음으로 4700선을 돌파 마감한 14일 서울 중구 하나은행 딜링룸에 코스피 지수가 표시돼 있다. 이날 코스피는 전일 대비 30.46p(0.65%) 오른 4723.10에 장을 마쳤다. 2026.1.14 이지훈 기자

코스피가 14일 사상 처음 4700선을 돌파해 장을 마쳤다. 이날 코스피는 전 거래일보다 30.46포인트(0.65%) 오른 4723.10에 거래를 마감했다.지수는 전장 대비 7.53포인트(0.16%) 떨어진 4685.11로 출발했으나 이내 반등하며 4700선 고지를 넘어섰다. 이후 다시 4669.32까지 밀리는 널뛰기 장세를 보이다가 오후 장 들어 오름폭을 키워 장중 고가에서 장을 끝냈다. 이로써 코스피는 9거래일 연속 상승했다.유가증권시장에서 기관은 6018억원을 순매수했다. 개인과 외국인은 각각 4322억원, 3868억원을 순매도했다. 외국인은 5일 연속 ‘팔자’를 이어갔다.국내 증시는 미국발 삭풍에 장 초반 잠시 흔들리는 듯 보였으나 점차 상승세를 되찾았다. 삼성전자와 SK하이닉스는 하락 출발했으나 장중 반등에 성공했다. 삼성전자는 1.96% 오른 14만 300원, SK하이닉스는 0.54% 상승한 74만 2000원에 거래를 마쳤다.나머지 시가총액 상위 종목 중 삼성바이오로직스(1.00%), 현대차(1.35%), SK스퀘어(2.11%)는 올랐고, LG에너지솔루션(-1.14%), 한화에어로스페이스(-1.01%), HD현대중공업(-4.65%)은 내렸다.코스닥지수는 전장보다 6.80포인트(0.72%) 떨어진 942.18에 장을 마감했다.