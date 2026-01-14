[서울데이터랩]1월 14일 암호화폐 시총 상위종목 동향

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 비트코인은 현재 1억 4123만 원에 거래되고 있으며, 시가총액은 2821조 2428억 원으로 24시간 동안 4.77% 상승했다. 1시간 등락률은 0.39%로, 단기적으로 상승세가 지속될 가능성이 있다. 거래량은 88조 6940억 원에 달한다.이더리움은 494만 464원으로 거래 중이며, 시가총액은 596조 2878억 원이다. 24시간 등락률은 7.46%로 상승세를 보였으며, 1시간 등락률은 0.72%를 기록했다. 거래량은 47조 8455억 원이다.리플은 3220원에 거래되고 있으며, 시가총액은 195조 4797억 원이다. 24시간 등락률은 6.54%로 상승세이며, 1시간 등락률은 0.50%로 나타났다. 거래량은 6조 2954억 원이다.한편, 비앤비는 140만 2245원에 거래되고 있으며 4.95% 상승했다. 시가총액은 193조 1357억 원이다. 같은 시각 솔라나는 21만 5637원에 5.42% 상승했으며, 시가총액은 121조 8785억 원이다.같은 시각 트론은 449원에 거래되며 1.50% 상승했다. 거래량은 9925억 2041만 원이다. 도지코인은 220원으로 9.09% 상승하며, 시가총액은 37조 1149억 원이다.에이다는 627원에 거래되며 10.04% 상승했다. 시가총액은 22조 5636억 원이다. 모네로는 103만 2005원으로 8.47% 상승하며, 거래량은 6961억 9162만 원이다.비트코인 캐시는 91만 2767원에 거래되며 0.59% 상승했다. 체인링크는 2만 832원으로 7.70% 상승하며, 거래량은 8675억 6878만 원이다. 레오는 1만 3387원에 거래되며 0.18% 상승했다.스텔라루멘은 359원으로 10.66% 상승하며, 거래량은 3564억 3407만 원이다. 하이퍼리퀴드는 3만 8468원으로 7.70% 상승했으며, 시가총액은 11조 6202억 원이다. 수이는 2774원에 거래되며 6.78% 상승했다.지캐시는 61만 4427원으로 4.70% 상승하며, 시가총액은 10조 1289억 원이다. 아발란체는 2만 1773원에 거래되며 8.70% 상승했다.전반적으로 가상자산 시장은 상승세를 보이고 있으며, 많은 종목이 긍정적인 흐름을 이어가고 있다. 그러나 단기적인 변동성은 여전히 존재하므로 투자에 신중할 필요가 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]