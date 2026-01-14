[서울데이터랩]1월 14일 암호화폐 시총 상위종목 동향

방금 들어온 뉴스

[서울데이터랩]1월 14일 암호화폐 시총 상위종목 동향

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-01-14 14:38
수정 2026-01-14 14:38
글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 비트코인은 현재 1억 4123만 원에 거래되고 있으며, 시가총액은 2821조 2428억 원으로 24시간 동안 4.77% 상승했다. 1시간 등락률은 0.39%로, 단기적으로 상승세가 지속될 가능성이 있다. 거래량은 88조 6940억 원에 달한다.

이더리움은 494만 464원으로 거래 중이며, 시가총액은 596조 2878억 원이다. 24시간 등락률은 7.46%로 상승세를 보였으며, 1시간 등락률은 0.72%를 기록했다. 거래량은 47조 8455억 원이다.

리플은 3220원에 거래되고 있으며, 시가총액은 195조 4797억 원이다. 24시간 등락률은 6.54%로 상승세이며, 1시간 등락률은 0.50%로 나타났다. 거래량은 6조 2954억 원이다.



한편, 비앤비는 140만 2245원에 거래되고 있으며 4.95% 상승했다. 시가총액은 193조 1357억 원이다. 같은 시각 솔라나는 21만 5637원에 5.42% 상승했으며, 시가총액은 121조 8785억 원이다.

같은 시각 트론은 449원에 거래되며 1.50% 상승했다. 거래량은 9925억 2041만 원이다. 도지코인은 220원으로 9.09% 상승하며, 시가총액은 37조 1149억 원이다.

에이다는 627원에 거래되며 10.04% 상승했다. 시가총액은 22조 5636억 원이다. 모네로는 103만 2005원으로 8.47% 상승하며, 거래량은 6961억 9162만 원이다.

비트코인 캐시는 91만 2767원에 거래되며 0.59% 상승했다. 체인링크는 2만 832원으로 7.70% 상승하며, 거래량은 8675억 6878만 원이다. 레오는 1만 3387원에 거래되며 0.18% 상승했다.

스텔라루멘은 359원으로 10.66% 상승하며, 거래량은 3564억 3407만 원이다. 하이퍼리퀴드는 3만 8468원으로 7.70% 상승했으며, 시가총액은 11조 6202억 원이다. 수이는 2774원에 거래되며 6.78% 상승했다.

지캐시는 61만 4427원으로 4.70% 상승하며, 시가총액은 10조 1289억 원이다. 아발란체는 2만 1773원에 거래되며 8.70% 상승했다.

전반적으로 가상자산 시장은 상승세를 보이고 있으며, 많은 종목이 긍정적인 흐름을 이어가고 있다. 그러나 단기적인 변동성은 여전히 존재하므로 투자에 신중할 필요가 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
