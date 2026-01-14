[서울데이터랩]펩트론 6.02% 하락으로 코스닥 시가총액 상위 종목 중 최대 하락폭 기록

[서울데이터랩]펩트론 6.02% 하락으로 코스닥 시가총액 상위 종목 중 최대 하락폭 기록

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-01-14 14:38
수정 2026-01-14 14:38
코스닥 시가총액 상위 종목들이 혼조세를 보이고 있다.

14일 한국거래소에 따르면, 시가총액 1위인 알테오젠(196170)은 현재가 47만 2000원으로 전 거래일 대비 1.15% 하락세를 보이고 있다. 시가총액은 25조 2547억원이며, 외국인 비율은 13.97%, 거래량은 146,036주이다. PER은 201.02배, ROE는 29.52%로 재무 지표에서 높은 수치를 보이고 있다. 2위 에코프로비엠(247540)은 15만 1500원으로 2.70% 하락 중이다. 시가총액은 14조 8169억원, 외국인 비율은 12.48%다. 거래량은 193,588주로 활발한 거래가 이루어지고 있으며, PER은 4,734.38배, ROE는 -6.26%로 나타나고 있다.

시가총액 3위부터 10위까지 종목들을 살펴보면, 에코프로(086520)는 -3.29%, 에이비엘바이오(298380)는 -1.23%, 레인보우로보틱스(277810)는 +0.88%, HLB(028300)는 -0.38%, 리가켐바이오(141080)는 -1.65%, 삼천당제약(000250)은 -4.45%, 코오롱티슈진(950160)은 -1.90%, 펩트론(087010)은 -6.02%의 등락률을 기록하고 있다.



한편 시가총액 20위권 종목들은 리노공업(058470) ▲1.26%, 파마리서치(214450) ▲3.26%, 디앤디파마텍(347850) ▼2.09%, 케어젠(214370) ▲8.76%, 클래시스(214150) ▲2.44%, 이오테크닉스(039030) ▲0.97%, 원익IPS(240810) ▲1.45%, 보로노이(310210) ▼3.30%, 에임드바이오(0009K0) ▼1.07%, 로보티즈(108490) ▼2.42% 등의 성적을 기록하고 있다.

시가총액 상위 종목들의 주가는 전반적으로 엇갈린 흐름을 보이고 있다. 특히, 케어젠이 8.76%의 상승률로 가장 큰 상승폭을 기록하며 주목받고 있다. 반면, 펩트론은 6.02% 하락하며 가장 큰 폭의 하락세를 보였다. 이러한 상황에서 투자자들은 각 종목의 재무 지표와 거래 동향을 주의 깊게 살펴야 할 필요가 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
