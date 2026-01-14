[서울데이터랩]한화오션 5.00% 하락하며 시가총액 상위 종목 중 가장 큰 변동폭 기록

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

코스피 시가총액 상위 종목들이 전반적으로 엇갈린 흐름을 보였다.14일 오후 12시 20분 한국거래소에 따르면, 시가총액 1위 삼성전자(005930)는 현재가 13만 9700원으로 전 거래일 대비 2100원(+1.53%) 오르며 견조한 상승세를 이어가고 있다. 시가총액 826조 9734억원, 외국인비율은 51.84%에 달하며, PER 29.01배, ROE 9.03%로 수급과 재무 지표 모두에서 안정적인 모습을 보이고 있다. 반도체 대장주인 SK하이닉스(000660)는 73만 4000원으로 0.54% 하락하며, 거래량 193만 2771주를 기록하고 있다. 외국인비율은 53.64%, PER 14.97배, ROE 31.06%로 나타나고 있다.LG에너지솔루션(373220) ▼1.65%, 삼성바이오로직스(207940) +1.26%, 삼성전자우(005935) +0.19%, 현대차(005380) ▼0.55%, 한화에어로스페이스(012450) ▼1.48%, HD현대중공업(329180) ▼3.88%, 두산에너빌리티(034020) +2.41%, SK스퀘어(402340) ▼1.00%한편 시가총액 20위권 종목들은 기아(000270) ▲4.19%, 셀트리온(068270) ▼2.60%, KB금융(105560) ▲0.04%, 삼성물산(028260) ▲3.38%, 한화오션(042660) ▼5.00%, NAVER(035420) ▼2.36%, 현대모비스(012330) ▼1.88%, 신한지주(055550) ▲0.64%, 한국전력(015760) ▼4.13%, HD현대일렉트릭(267260) ▲2.71% 등의 성적을 기록하고 있다.시가총액 상위 종목들은 등락률에서 뚜렷한 차이를 보이며 각기 다른 흐름을 나타내고 있다. 특히 한국전력과 한화오션은 각각 ▼4.13%와 ▼5.00%로 하락폭이 두드러진 반면, 기아는 ▲4.19%로 상승폭을 기록하며 대조적인 모습을 보이고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]