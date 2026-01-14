[서울데이터랩]모베이스 29.88% 폭등…실시간 상승률 1위

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[서울데이터랩]모베이스 29.88% 폭등…실시간 상승률 1위

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-01-14 09:31
수정 2026-01-14 09:31
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대


14일 오전 9시 15분 모베이스(101330)(101330)가 등락률 +29.88%로 상한가를 기록하며 상승률 1위를 차지했다. 모베이스는 개장 직후 5분간 428만 4753주가 거래되었으며 주가는 공모가 대비 1325원 오른 5760원이다.

한편 모베이스의 PER은 7.40으로 상대적으로 저평가를 받고 있을 가능성을 시사하며, ROE는 8.60%로 수익성이 낮다고 보기에는 무리가 있는 준수한 수준이나 고성장 기업과 비교했을 때는 보통 수준일 수 있다.

이어 상승률 2위 모베이스전자(012860)는 현재가 4370원으로 주가가 29.87% 폭등하고 있다. 상승률 3위 우수AMS(066590)는 현재 3675원으로 29.86% 폭등하며 활발한 모습을 보인다. 상승률 4위 썸에이지(208640)는 27.34% 폭등하며 340원에 거래되고 있다. 상승률 5위 엔피(291230)는 20.04%의 상승세를 타고 1072원에 거래되고 있다.

6위 뉴로메카(348340)는 현재가 5만 900원으로 17.42% 상승 중이다. 7위 비트플래닛(049470)은 현재가 1073원으로 17.40% 상승 중이다. 8위 삼기(122350)는 현재가 2140원으로 16.75% 상승 중이다. 9위 성호전자(043260)는 현재가 1만 5670원으로 14.71% 상승 중이다. 10위 비트맥스(377030)는 현재가 1939원으로 13.39% 상승 중이다.



이밖에도 에코캡(128540) ▲13.29%, 유투바이오(221800) ▲12.57%, 케이엔알시스템(199430) ▲10.84%, 심플랫폼(444530) ▲10.13%, 이랜텍(054210) ▲10.04%, 크라우드웍스(355390) ▲10.00%, 알파AI(043100) ▲9.82%, 유진로봇(056080) ▲9.30%, 옵트론텍(082210) ▲9.05%, DH오토웨어(025440) ▲8.67% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
14일 오전 상승률 1위를 기록한 종목은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
쿠팡 가입유지 혹은 탈퇴할 것인가?
쿠팡이 개인정보 유출 의혹 이후 진정성 있는 사과보다는 사태 축소에 급급하다는 지적을 받고 있습니다. 지난 30~31일 국회 청문회에서 보여준 관계자들의 불성실한 태도 또한 도마 위에 올랐습니다. 하지만 쿠팡 측은 이러한 논란에도 '탈퇴 회원은 많지 않다'고 발표했습니다. 과연 여러분은 앞으로도 쿠팡 회원을 유지하실 생각입니까?
1. 유지할 계획인다.
2. 탈퇴를 고민 중이다.
3. 이미 탈퇴했다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로