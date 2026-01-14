[서울데이터랩]‘DYP’ +29.90% 상한가…실시간 상승률 1위

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

14일 오전 9시 10분 DYP(092780)가 등락률 +29.90%로 상한가를 기록하며 상승률 1위를 차지했다. DYP는 개장 직후 5분간 21만 6230주가 거래되었으며 주가는 공모가 대비 1075원 오른 4670원이다.한편 DYP의 PER은 8.43으로 상대적으로 저평가를 받고 있을 가능성을 시사하며, ROE는 6.54%로 보통 수준의 수익성을 나타내고 있다.이어 상승률 2위 금호전기(001210)는 현재가 1376원으로 주가가 26.82% 폭등하고 있다. 상승률 3위 DB하이텍(000990)은 현재 8만 4600원으로 10.73% 급등하며 활발히 거래되고 있다. 상승률 4위 계양전기(012200)는 7.23% 상승하며 1만 3340원에 거래되고 있다. 상승률 5위 티에이치엔(019180)은 6.92%의 상승세를 타고 9270원에 거래되고 있다.6위 평화홀딩스(010770)는 현재가 4055원으로 6.43% 상승 중이다. 7위 LG전자(066570)는 현재가 9만 6200원으로 5.95% 상승 중이다. 8위 SNT모티브(064960)는 현재가 3만 7300원으로 5.22% 상승 중이다. 9위 롯데에너지머티리얼즈(020150)는 현재가 3만 2350원으로 5.20% 상승 중이다. 10위 한미반도체(042700)는 현재가 18만 2200원으로 5.20% 상승 중이다.이밖에도 LG전자우(066575) ▲4.97%, 평화산업(090080) ▲4.62%, 포스코DX(022100) ▲4.46%, 현대건설(000720) ▲4.24% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]