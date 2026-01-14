[서울데이터랩]개장 직후 인기 검색 종목 20選

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

오늘(1월 14일) 오전 9시에 개장한 국내 증시에서 삼성전자(005930)가 개장 5분 만에 9.78%의 검색비율을 기록하며 많은 투자자들의 관심을 받고 있다. 삼성전자의 현재가는 138,300원으로 전 거래일 대비 0.51% 상승하며 보합권에 머물고 있다. 거래량은 1,141,732주를 기록했다.이어 현대차(005380)가 검색비율 2위를 기록하며 -0.62%의 하락세를 보이고 있다. 검색비율 3위의 SK하이닉스(000660)는 0.95% 상승하며 순조롭게 출발하는 모습이다. 검색비율 4위 뉴로메카(348340)는 개장 초반부터 19.26%의 급등세를 기록하고 있다. 검색비율 5위 두산에너빌리티(034020)는 2.53% 상승하며 순조롭게 출발하고 있다.6위 한화오션(042660)은 등락률 -2.20%로 하락세를 보이고 있다. 7위 NAVER(035420)는 0.76%의 등락률로 주가가 소폭 상승 중이다. 8위 POSCO홀딩스(005490)는 -1.56%의 하락세를 보이고 있다. 9위 한미반도체(042700)는 6.06% 상승하며 강세를 보이고 있다. 10위 한화시스템(272210)은 하락률 1.01%로 주가가 다소 하락하고 있다.이 밖에도 유진로봇(056080) ▲12.25%, 뉴로메카 ▲19.26%, 한미반도체 ▲6.06%, 두산에너빌리티 ▲2.53%, NAVER ▲0.76%, 현대건설(000720) ▲0.65%, 디앤디파마텍(347850) ▲1.25%, 에스피지(058610) ▲1.76%, 포스코DX(022100) ▲4.29%, 휴림로봇(090710) ▲2.13% 등이 많이 검색되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]