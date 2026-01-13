케이뱅크, 코스피 상장 증권신고서 제출… 공모 절차 본격 돌입

이미지 확대 서울 중구 케이뱅크 본사 전경. 케이뱅크 제공 닫기 이미지 확대 보기 서울 중구 케이뱅크 본사 전경. 케이뱅크 제공

케이뱅크가 유가증권시장(코스피) 상장을 위한 증권신고서를 제출하며 기업공개(IPO) 절차에 본격 착수했다. 공모 희망가를 이전 공모 시점보다 낮춰 시장 눈높이에 맞추고, 확보 자금은 소상공인 금융과 기술 경쟁력 강화에 투입할 계획이다.13일 케이뱅크는 금융위원회에 코스피 상장을 위한 증권신고서를 제출했다고 밝혔다. 총 공모 주식 수는 6000만주로, 주당 공모희망가 범위는 8300~9500원이다. 공모가 상단 기준 예상 시가총액은 약 4조원, 최대 공모금액은 5700억원 수준이다.케이뱅크는 이번 공모가 산정을 위해 국내 인터넷은행인 카카오뱅크와 일본 라쿠텐뱅크를 비교기업으로 선정했다. 이를 토대로 산정한 공모희망가는 주가순자산비율(PBR) 기준 1.38~1.56배로, 이전 공모 추진 당시보다 약 20% 낮춘 수준이다.수요예측은 오는 2월 4일부터 10일까지 국내외 기관투자자를 대상으로 진행되며, 공모가는 이를 거쳐 확정된다. 일반청약은 오는 2월 20일과 23일 이틀간 진행되고, 상장 예정일은 3월 5일이다. 대표 주관사는 NH투자증권과 삼성증권이며, 신한투자증권이 인수단으로 참여한다.케이뱅크는 공모를 통해 확보한 자금을 소상공인(SME) 금융 확대와 기술 경쟁력 강화, 플랫폼 기반 투자 등에 활용할 계획이다. SME 대출 심사 모형 고도화와 전용 상품 확대를 추진하고, 인공지능(AI) 등 기술 투자를 통해 서비스 고도화와 플랫폼 비즈니스 기반을 강화한다는 방침이다.케이뱅크 관계자는 “공모 자금을 자본적정성 확보와 SME 금융 확대, 기술 경쟁력 강화 등에 투입해 혁신금융과 포용금융 실천에 힘쓸 계획”이라며 “철저한 준비를 통해 시장에서 적정한 기업가치를 평가받겠다”고 밝혔다.