공정위, 쿠팡 또 현장 조사…납품업체 ‘갑질’ 의혹도 살핀다

주병기 위원장 공개 발언 직후 조사

이미지 확대 서울에 있는 한 쿠팡 물류센터에 쿠팡의 로고가 적힌 배송 트럭 앞으로 시민이 지나가고 있다. 쿠팡은 최근 대규모 고객 개인정보 유출 사태를 비롯해 잇따른 배달 노동자 사망 사고로 곤욕을 치르고 있다. 서울신문DB 닫기 이미지 확대 보기 서울에 있는 한 쿠팡 물류센터에 쿠팡의 로고가 적힌 배송 트럭 앞으로 시민이 지나가고 있다. 쿠팡은 최근 대규모 고객 개인정보 유출 사태를 비롯해 잇따른 배달 노동자 사망 사고로 곤욕을 치르고 있다. 서울신문DB

공정거래위원회가 쿠팡에 대한 현장 조사에 다시 착수했다.13일 업계 등에 따르면 공정위는 이날 서울 송파구 쿠팡 본사에 조사관을 보내 관련 자료 확보에 나섰다. 지난달 개인정보 유출 사태 및 복잡한 회원 탈퇴 절차 문제 등과 관련해 쿠팡 본사를 현장 조사한 지 한 달만이다.특히 이번 조사는 앞선 조사보다 대규모 인력이 투입돼 관련 자료를 확보하고 있는 것으로 전해졌다. 이에 공정위 조사가 단순한 개인정보·소비자 보호 문제를 넘어, 쿠팡의 지배구조와 거래 관행 전반으로 확대될 가능성도 거론된다.이번 현장 조사는 주병기 위원장이 전날 쿠팡의 영업 정지와 김범석 쿠팡Inc 의장을 동일인(총수)으로 지정 가능성을 공개적으로 밝힌 직후 이뤄졌다. 주 위원장은 전날 유튜브 채널 ‘김어준의 겸손은 힘들다 뉴스공장’에 출연해 쿠팡의 개인정보 유출 사고와 관련해 “영업정지를 검토하고 있다”고 말했다. 김 의장을 쿠팡의 총수로 지정할 수 있는지에 대해서는 “매년 동일인 지정을 점검하는데 이번에 김범석과 그의 일가가 경영에 참여하는지를 면밀하게 점검할 예정”이라고 했다.공정위는 확보한 자료를 토대로 김 의장이나 그의 친족이 쿠팡의 경영에 실질적으로 관여하고 있는지를 중점적으로 들여다볼 것으로 알려졌다. 만약 경영 참여 정황이 확인될 경우 현재 쿠팡 법인으로 돼 있는 동일인을 김 의장 개인으로 변경하는 방안이 적극 검토될 수 있다.아울러 이번 조사에서 쿠팡이 납품업체를 상대로 이른바 ‘갑질’을 했는지도 함께 점검할 예정이다. 지난달 국회에서 열린 쿠팡 청문회에서는 납품업자에 거래 조건 강요와 불리한 계약 구조에 대한 문제 제기가 잇따랐다. 공정위 관계자는 현장 조사와 관련해 “개별 사건에 대해 언급할 수 없다”고 말했다.