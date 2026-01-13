[서울데이터랩]1월 13일 코스피 주요 종목 마감시황

방금 들어온 뉴스

정연호 기자
입력 2026-01-13 16:51
수정 2026-01-13 16:51
1월 13일 한국거래소에 따르면, 금호전기(001210)는 전 거래일 대비 29.94% 상승한 1085원에 거래를 마감하며 금일 코스피 상승률 1위를 차지했다. 씨티알모빌리티(308170)는 20.75% 상승한 8960원에 거래를 마쳤고, 티에이치엔(019180)은 18.12% 상승한 8670원에 마감했다. KH 필룩스(033180)는 15.19% 상승한 311원, 현대모비스(012330)는 14.47% 상승한 451000원에 각각 거래를 종료했다.

한미약품은 전 거래일 대비 10.49% 하락한 431000원에 장을 마감하며 코스피 하락률 1위를 기록했다. IHQ는 7.81% 하락한 295원, 유니온머티리얼은 7.24% 하락한 1563원에 마감했다. 화인베스틸은 6.66% 하락한 1765원, 에쓰씨엔지니어링은 6.14% 하락한 1361원에 거래를 마쳤다.

시가총액 상위 종목 중 LG에너지솔루션이 471396주의 거래량을 바탕으로 3.96% 상승했다. 삼성바이오로직스는 77125주의 거래량을 기록하며 2.64% 상승했다. 현대차는 5463622주의 거래량을 바탕으로 10.63% 상승했다. HD현대중공업은 418399주의 거래량으로 6.79% 상승했으며, 한화에어로스페이스는 321642주의 거래량으로 5.78% 상승했다.

금일 코스피 주요 종목들은 상승세를 보이는 종목과 하락세를 보이는 종목이 혼재된 가운데 다양한 움직임을 보였다. 투자자들은 이러한 변동성을 유념하여 신중한 투자 판단을 내릴 필요가 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
