사각코퍼레이션 시무식 개최, 지난해 매출 300억 달성…올해 450억 목표

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

사각코퍼레이션은 최근 2026년 시무식을 열고 무연마제 스테인리스 프라이팬 ‘스테니(Stenny)’의 성과를 공유하는 한편, 올해 사업 목표와 운영 방향을 발표했다.사각코퍼레이션은 스테니의 성장에 힘입어 2025년 연매출 300억 원을 기록했다. 회사는 이를 기반으로 2026년 매출 목표를 450억 원으로 설정하고, 제품 경쟁력과 조직 실행력을 동시에 끌어올리는 방식으로 안정적인 성장세를 이어갈 계획이다.이날 시무식에서는 스테니의 성장 과정과 함께 올해의 중점 과제도 공유됐다. 사각코퍼레이션은 스테니 브랜드를 중심으로 사용 환경과 조리 방식에 맞춘 제품군 확대와 SKU 다변화를 주요 과제로 제시했다. 스테니는 출시 이후 연마제 제거 공정이 필요 없는 구조적 차별성을 앞세워 소비자들 사이에서 빠르게 입지를 넓혀왔으며, 누적 판매액 300억 원을 돌파하며 시장 경쟁력을 입증했다.사각코퍼레이션은 지난해 9월 강남대로 100평대 신사옥 입주를 완료하고, 분산돼 있던 사무공간을 한 층으로 통합했다. 회사는 이번 통합을 통해 기획·개발·마케팅·운영 전 과정의 협업 밀도를 높이고 의사결정 속도를 끌어올리며, 스테니 운영 전반의 실행력을 강화했다고 설명했다.사각코퍼레이션 관계자는 “제품과 고객에 집중하는 전략을 통해 큰 사랑을 받은 한 해였다”며 “올해는 실행력을 한 단계 더 끌어올리고, 스테니를 중심으로 한 제품 선택지를 넓혀 450억 원 목표를 단계적으로 실현해 나가겠다”고 밝혔다.