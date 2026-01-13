[서울데이터랩]삼기 30.00% 상한가 금일 증시 상승률 1위로 마감

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

닫기 이미지 확대 보기

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

13일 오후 15시 40분 삼기(122350)(090150)가 등락률 +30.00%로 상승률 1위로 마감했다. 삼기는 장 중 25,642,121주가 거래되었으며 주가는 공모가 대비 423원 오른 1,833원에 마감했다.한편 삼기의 PER은 53.91로 높은 평가를 받고 있으며, ROE는 -2.53%로 수익성이 낮은 편이다.이어 상승률 2위 DH오토리드(290120)는 주가가 +30.00% 폭등하며 종가 3,575원에 상승 마감했다. 상승률 3위 엔피(291230)의 주가는 893원으로 +29.99% 폭등하며 호조를 보였다. 상승률 4위 뉴로메카(348340)는 +29.99% 상승하며 43,350원에 마감했다. 상승률 5위 아이톡시(052770)는 +29.96%의 상승세를 타고 종가 1,809원에 마감했다.6위 유투바이오(221800)는 종가 5,490원으로 +29.94% 상승 마감했다. 7위 DH오토웨어(025440)는 종가 1,246원으로 +29.93% 상승 마감했다. 8위 한주라이트메탈(198940)은 종가 942원으로 +29.93% 상승 마감했다. 9위 모베이스전자(012860)는 종가 3,365원으로 +29.92% 상승 마감했다. 10위 모베이스(101330)는 종가 4,435원으로 +29.87% 상승 마감했다.이밖에도 에코캡(128540) ▲29.86%, 에스비비테크(389500) ▲22.99%, 영화테크(265560) ▲22.66%, THE CUBE＆(013720) ▲19.27% 등을 기록하며 금일 증시를 상승으로 마감했다.한 시장 전문가에 따르면, 삼기의 상승은 전기차 및 배터리 관련 산업의 성장 가능성에 대한 기대감이 반영된 결과로 보인다. 이러한 산업의 수요 증가가 주가에 긍정적인 영향을 미치고 있다는 분석이다. 투자자들은 지속적인 시장 동향을 주시할 필요가 있다는 의견이다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]