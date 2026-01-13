[서울데이터랩]금호전기 29.94% 상한가 금일 증시 상승률 1위로 마감

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

13일 오후 15시 35분 금호전기(001210)(001210)가 등락률 +29.94%로 상승률 1위로 마감했다. 금호전기는 장 중 45,720,290주가 거래되었으며 주가는 전 거래일 대비 250원 오른 1,085원에 마감했다.한편 금호전기의 PER은 -6.46으로 나타났으며, ROE도 -56.56%로 부정적인 지표를 보였다.이어 상승률 2위 씨티알모빌리티(308170)는 주가가 20.75% 급등하며 종가 8,960원에 상승 마감했다. 상승률 3위 티에이치엔(019180)의 주가는 8,670원으로 18.12% 급등하며 강세를 보였다. 상승률 4위 KH 필룩스(033180)는 15.19% 상승하며 311원에 마감했다. 상승률 5위 현대모비스(012330)는 14.47%의 상승세를 기록하며 종가 451,000원에 마감했다.6위 한화시스템(272210)은 종가 88,700원으로 14.16% 상승 마감했다. 7위 POSCO홀딩스(005490)는 종가 352,500원으로 13.89% 상승 마감했다. 8위 OCI(456040)는 종가 64,100원으로 11.48% 상승 마감했다. 9위 현대차(005380)는 종가 406,000원으로 10.63% 상승 마감했다. 10위 엔씨소프트(036570)는 종가 246,500원으로 10.29% 상승 마감했다.이밖에도 고려아연(010130) ▲10.10%, 디아이씨(092200) ▲9.65%, 코오롱인더(120110) ▲9.28%, 광명전기(017040) ▲9.23%, 한국전력(015760) ▲9.22%, DYP(092780) ▲9.10%, 현대오토에버(307950) ▲8.91%, 지엠비코리아(013870) ▲8.80%, 코오롱ENP(138490) ▲8.57%, 삼성SDI(006400) ▲7.91% 등을 기록하며 금일 증시를 상승으로 마감했다.전문가는 “금호전기의 강력한 상승세는 전반적인 시장 분위기와 맞물려 큰 관심을 받으며 투자자들의 주목을 끌었다”며 “특히 전기 및 전자 기기 관련 업종에 대한 관심이 증가하면서 금호전기의 주가 상승에 긍정적인 영향을 미쳤을 수 있다”고 분석했다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]