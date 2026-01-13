[서울데이터랩]코스닥 주요 종목들, 디앤디파마텍 급락 속 혼조세

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

코스닥 주요 종목들, 디앤디파마텍(347850) 급락 속 혼조세삼천당제약(000250) +4.22% 리가켐바이오(141080) -3.73% 파마리서치(214450) -3.77% 로보티즈(108490) +2.10%코스닥 시가총액 상위 종목들이 전반적으로 엇갈린 흐름을 보인다.13일 한국거래소에 따르면, 시가총액 1위 알테오젠(196170)은 현재가 473,750원으로 전 거래일 대비 0.37% 하락하며 보합세를 보이고 있다. 시가총액은 25조 3484억원이며, 외국인비율은 14.01%이다. 이 종목의 PER은 201.77배, ROE는 29.52%로 나타나고 있다. 에코프로비엠(247540)은 현재가 152,600원으로 전 거래일 대비 0.86% 상승하며, 시가총액은 14조 9245억원이다. 외국인비율은 12.38%이며, PER과 ROE는 각각 4,768.75배와 -6.26%로 기록되고 있다.시가총액 3위 에코프로(086520)는 0.64% 상승한 94,400원에 거래 중이며, 에이비엘바이오(298380)는 2.53% 하락한 196,400원에 거래되고 있다. 레인보우로보틱스(277810)는 1.46%의 상승률을 보이며 450,500원에 거래되고 있으며, HLB(028300)는 2.02% 하락한 53,400원에 거래되고 있다. 삼천당제약은 4.22% 상승하며 271,500원에 거래 중이고, 리가켐바이오는 3.73% 하락한 170,500원을 기록 중이다. 코오롱티슈진(950160)은 0.82% 상승한 73,500원에, 펩트론(087010)은 1.57% 하락한 250,000원에 거래되고 있다.한편 시가총액 20위권 종목들은 리노공업(058470) ▲0.48%, 파마리서치 ▼3.77%, 디앤디파마텍 ▼6.93%, 보로노이(310210) ▼3.73%, 클래시스(214150) ▼1.70%, 이오테크닉스(039030) ▼1.77%, 원익IPS(240810) ▲2.86%, 에임드바이오(0009K0) ▼5.18%, 케어젠(214370) ▼2.46%, 로보티즈 ▲2.10% 등의 성적을 기록하고 있다.코스닥 시가총액 상위 종목들은 혼조세를 보이며, 일부 종목들이 급락하는 가운데 상승세를 기록하는 종목들도 존재한다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]