[서울데이터랩]금일 코스닥 거래량 1위 TS트릴리온 거래대금 215억 돌파

[서울데이터랩]금일 코스닥 거래량 1위 TS트릴리온 거래대금 215억 돌파

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-01-13 14:26
수정 2026-01-13 14:26
이미지 확대


코스닥 거래량 상위 종목들이 전반적으로 엇갈린 흐름을 보인다.

13일 한국거래소에 따르면, TS트릴리온(317240)이 4320만주 이상 거래되며 코스닥 종목 중 실시간 거래량 1위를 차지했다. 현재 주가는 473원으로, 시가총액의 약 3.23%에 해당하는 거래대금이 발생했으며, 등락률은 -1.87%를 기록하고 있다. TS트릴리온은 PER -9.85, ROE -19.64로 부진한 재무 지표를 보이고 있다. MDS테크(086960)는 4034만 1556주가 거래되며 거래량 2위를 기록했다. 현재 주가는 1528원이며, 거래대금은 641억 2900만원으로 시가총액의 약 4.30%에 해당한다. MDS테크는 7.61%의 상승세를 보이고 있으며, PER 26.34, ROE 5.63으로 안정적인 수치를 나타내고 있다.

휴림로봇(090710)은 거래량 3위를 기록하며 3654만 3794주가 거래되고 있다. 현재가는 9360원으로, 12.64%의 급등세를 보이고 있다. 빛과전자(069540)는 1.32% 하락하며 2455만 9140주가 거래 중이고, 엔시트론(101400)은 10.72% 상승하며 1992만 5596주의 거래량을 기록하고 있다. 폴라리스세원(234100)은 1798만 9937주의 거래량으로 4.20% 상승세를 나타내고 있다. 러셀(217500)은 1.98% 하락, 고영(098460)은 6.48% 상승, 에이치엠넥스(036170)는 10.16% 하락세를 보이고 있으며 각각 거래량 1740만 9819주, 1586만 7424주, 1464만 51주를 기록하고 있다. 대한광통신(010170)은 1.45% 상승하며 거래량 1382만 9555주를 보이고 있다.



한편 거래량 상위 20위권 종목들은 삼보모터스(053700) ▲21.99%, 삼기(122350) ▲15.46%, 모비스(250060) ▲13.50%, 테라뷰(950250) ▲7.09%, THE CUBE＆(013720) ▲13.42%, 한주라이트메탈(198940) ▲29.93%, 슈어소프트테크(298830) ▲3.35%, 삼기에너지솔루션즈(419050) ▲8.19%, 푸른소나무(057880) ▼98.05%, 비케이홀딩스(050090) ▼6.06% 등의 성적을 기록했다.

주목할 만한 종목으로는 급등세를 보인 휴림로봇과 한주라이트메탈이 있다. 휴림로봇은 12.64%의 급등을 기록하며 거래대금이 시가총액의 약 3.00%를 차지하고 있다. 한주라이트메탈은 29.93%의 상한가를 기록하며 시가총액 대비 거래대금 비율이 약 2.12%로 나타났다. 반면, 가장 큰 하락폭을 보인 푸른소나무는 -98.05%의 폭락을 기록하며 거래대금이 시가총액의 약 3.67%를 차지하고 있다. 비케이홀딩스는 -6.06%의 등락률을 보이며 거래대금이 시가총액의 약 3.97%에 이르고 있다.

전체적으로 코스닥 시장은 등락률이 큰 종목들이 많아 변동성이 큰 장세를 보이고 있다. 특히, 급등과 급락을 보이는 종목들이 많아 투자자들의 주의가 요구된다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
위로