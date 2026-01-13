[서울데이터랩]1월 13일 암호화폐 시총 상위종목 동향

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 현재 시가총액 상위 종목들 중 비트코인, 이더리움, 비앤비, 리플, 솔라나가 주목받고 있다.비트코인은 현재 1억 3454만 원으로 거래되고 있으며, 시가총액은 2687조 5798억 원이다. 24시간 등락률은 -0.50%로 하락세를 보이고 있으나, 1시간 등락률은 0.19% 상승했다. 이는 단기적으로 반등의 가능성을 시사한다. 하루 거래량은 53조 5988억 원에 달한다.이더리움은 458만 8269원에 거래 중이고, 시가총액은 553조 7798억 원이다. 24시간 동안 -1.12% 하락했으나, 1시간 등락률은 0.43% 상승하여 단기적으로 개선되는 모습을 보인다. 거래량은 26조 9871억 원이다.비앤비는 133만 3469원에 거래되고 있으며, 시가총액은 183조 6638억 원이다. 24시간 등락률은 0.04% 상승하며 안정세를 유지하고 있다. 1시간 등락률은 0.10%로 소폭 상승했다. 거래량은 2조 8130억 원이다.리플은 3016원에 거래 중이며, 시가총액은 183조 1274억 원이다. 24시간 동안 -1.83% 하락했으며, 1시간 등락률은 -0.25%로 추가 하락 가능성을 나타낸다. 거래량은 4조 4126억 원이다.솔라나는 20만 4157원에 거래되고 있고, 시가총액은 115조 3902억 원이다. 24시간 등락률은 -2.86%로 하락세를 보였으나, 1시간 등락률은 0.08% 상승하며 반등의 여지를 보인다. 거래량은 7조 6569억 원이다.한편, 트론은 441원으로 24시간 동안 0.16% 상승하며 시가총액은 41조 8273억 원이다. 같은 시각 도지코인은 201원으로 24시간 동안 -2.57% 하락하며 시가총액은 33조 9542억 원이다.에이다는 569원으로 24시간 동안 -2.93% 하락하였고, 시가총액은 20조 4652억 원이다. 같은 시각 비트코인 캐시는 90만 5646원에 거래되며 24시간 동안 -5.10% 하락했다. 시가총액은 18조 949억 원이다.모네로는 94만 9555원으로 24시간 동안 10.56% 상승하며 가장 큰 상승폭을 기록했다. 시가총액은 17조 5162억 원이다. 같은 시각 체인링크는 1만 9304원으로 24시간 동안 -1.98% 하락하며 시가총액은 13조 6693억 원이다.레오는 1만 3336원으로 24시간 동안 0.36% 상승하며 시가총액은 12조 2924억 원이다. 같은 시각 하이퍼리퀴드는 3만 5649원으로 24시간 동안 -3.03% 하락했으며 시가총액은 12조 976억 원이다.스텔라루멘은 324원으로 24시간 동안 -2.63% 하락하며 시가총액은 10조 5170억 원이다. 같은 시각 수이는 2593원으로 24시간 동안 -3.24% 하락하며 시가총액은 9조 8349억 원이다.지캐시는 58만 5673원으로 24시간 동안 -3.35% 하락하며 시가총액은 9조 6539억 원이다. 같은 시각 라이트코인은 11만 2262원으로 24시간 동안 -3.91% 하락하며 시가총액은 8조 6141억 원이다.전반적으로 시장은 혼조세를 보이고 있으며, 특히 모네로와 같은 일부 종목은 상승세를 보이는 반면, 다수의 종목은 하락세를 유지하고 있다. 투자자들은 시장의 변동성을 고려하여 신중한 투자가 필요하다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]