[서울데이터랩]금일 코스피 거래량 1위 금호전기 거래대금 403억 돌파

코스피 거래량 상위 종목들이 전반적으로 엇갈린 흐름을 보인다.13일 한국거래소에 따르면, 금호전기(001210)가 38,467,569주 거래되며 코스피 종목 중 실시간 거래량 1위를 차지한다. 현재 주가는 1,038원으로, 시가총액은 639백만원에 불과하지만 거래대금은 40,389백만원으로 시가총액의 6320%에 달하는 큰 규모를 보인다. 등락률은 24.31%로 폭등세를 기록하고 있으며, PER은 -6.18, ROE는 -56.56으로 나타나고 있다. 광명전기(017040)는 15,488,686주가 거래되며 거래량 2위를 기록하며, 현재 주가는 1,520원이다. 시가총액은 659백만원, 거래대금은 25,413백만원으로 시가총액의 3854% 수준에 해당한다. 등락률은 13.10%로 급등세를 보이며, PER -1.20, ROE -44.30으로 나타난다. 삼성전자(005930)는 13,596,420주가 거래되며 거래량 3위를 기록하며, 현재 주가는 137,900원이다. 시가총액은 8,163,181백만원, 거래대금은 1,885,324백만원으로 시가총액의 23% 수준이다. 등락률은 -0.65%로 횡보세를 보이고 있으며, PER 28.63, ROE 9.03을 기록하고 있다.한온시스템(018880)은 현재가 2,955원, 등락률 3.87%로 9,589,547주가 거래된다. 한화시스템(272210)은 85,700원으로 10.30% 상승하며 8,449,441주의 거래량을 보인다. 대한전선(001440)은 26,550원으로 1.12% 하락하며 5,889,511주의 거래량을 기록한다. 윌비스(008600)는 295원으로 4.53% 하락하며 4,927,991주가 거래된다. 경인양행(012610)은 4,605원으로 4.30% 상승하며 4,407,273주가 거래된다. 삼성중공업(010140)은 28,450원으로 1.07% 상승하며 4,341,647주가 거래된다. 현대차(005380)는 402,000원으로 9.54% 상승하며 4,207,632주가 거래되고 있다.한편, 거래량 상위 20위권 종목들은 성문전자(014910) ▼9.22%, 아진전자부품(009320) ▲6.29%, 한국전력(015760) ▲7.06%, 두산에너빌리티(034020) ▼2.16%, HL만도(204320) ▲7.47%, 한화오션(042660) ▲1.17%, 에스엠벡셀(010580) ▲0.21%, 디아이씨(092200) ▲7.87%, SK하이닉스(000660) ▼2.40%, 남선알미늄(008350) ▼2.58% 등의 성적을 기록한다.특히 금호전기는 시가총액 대비 거래대금의 비율이 6320%에 달하며 시장에서의 자금 유입이 두드러진다. 광명전기 역시 거래대금이 시가총액의 3854%에 해당하며 급등세를 보인다. 반면, 윌비스는 4.53% 하락하며 시가총액 대비 거래대금 비율이 낮아 상대적으로 부진한 흐름을 보인다.전체적으로 코스피 시장은 상승과 하락이 엇갈린 가운데, 일부 종목에 집중되는 자금 흐름이 두드러진다. 금호전기와 광명전기와 같은 종목들이 큰 폭의 상승세를 보이는 가운데, 투자자들의 관심이 집중되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]