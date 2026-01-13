[서울데이터랩]현대모비스 12.18% 상승, 시장 대세 상승 중

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

코스피 주요 종목들이 다양한 주가 흐름을 보이고 있다.13일 오후 12시 20분 한국거래소에 따르면, 시가총액 1위 삼성전자(005930)는 현재가 137,700원으로 전 거래일 대비 0.79% 하락하며 소폭의 조정을 받고 있다. 시가총액은 815조 1341억원이며, 외국인비율은 51.91%로 높은 수준을 유지하고 있다. PER은 28.59배, ROE는 9.03%로 안정적인 재무 상태를 보인다. SK하이닉스(000660)는 729,000원으로 2.67% 하락하며, 거래량은 224만 7778주를 기록하고 있다. 시가총액은 530조 7137억원, 외국인비율은 53.79%이며, PER 14.87배, ROE 31.06%로 반도체 주식 중에서도 경쟁력 있는 재무 지표를 나타내고 있다.LG에너지솔루션(373220)은 2.24% 상승하며, 삼성바이오로직스(207940)는 3.60%의 상승세를 보이고 있다. 삼성전자우(005935)는 1.06% 하락, 현대차(005380)는 9.20% 급등하며 주목할 만한 성과를 기록하고 있다. HD현대중공업(329180)과 한화에어로스페이스(012450)는 각각 5.96%, 6.44% 오르며 긍정적인 움직임을 보인다. SK스퀘어(402340)는 0.23% 하락, 두산에너빌리티(034020)는 2.16% 하락세를 기록하고 있다.한편, 시가총액 20위권 종목들은 기아(000270) ▲4.18%, 셀트리온(068270) ▲2.34%, KB금융(105560) ▲0.80%, 삼성물산(028260) ▲1.12%, 한화오션(042660) ▲0.82%, NAVER(035420) ▲1.57%, 현대모비스(012330) ▲12.18%, 신한지주(055550) ▼0.77%, 한국전력(015760) ▲6.67%, HD한국조선해양(009540) ▲2.33% 등의 성적을 기록하고 있다.코스피 시가총액 상위 종목들은 상승과 하락이 혼재된 가운데, 특히 현대차와 현대모비스가 두드러진 상승세를 보이고 있다. 외국인 비율과 거래량 지표는 종목별로 차이를 보이며, PER과 ROE를 통해 각 기업의 재무 상태를 가늠할 수 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]