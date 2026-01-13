[서울데이터랩]‘광명전기’ 29.99% 상한가…실시간 상승률 1위

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[서울데이터랩]‘광명전기’ 29.99% 상한가…실시간 상승률 1위

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-01-13 09:31
수정 2026-01-13 09:31
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대


13일 오전 9시 10분 광명전기(017040)가 등락률 +29.99%로 상한가를 기록하며 상승률 1위를 차지했다. 광명전기는 개장 직후 5분간 269만 7913주가 거래되었으며 주가는 공모가 대비 403원 오른 1747원이다.

한편 광명전기의 PER은 -1.38로 시장에서 저평가된 상태를 시사하며, ROE는 -44.30%로 수익성에 대한 개선이 필요할 것으로 보인다.

이어 상승률 2위 금호전기(001210)는 현재가 1075원으로 주가가 28.74% 폭등하고 있다. 상승률 3위 계양전기우(012205)는 현재 1만 3600원으로 13.05% 급등하며 긍정적인 흐름을 보이고 있다. 상승률 4위 현대오토에버(307950)는 12.17% 상승하며 51만 6000원에 거래되고 있다. 상승률 5위 성문전자(014910)는 7.79%의 상승세를 타고 3390원에 거래되고 있다.

6위 고려아연(010130)은 현재가 128만 9000원으로 6.71% 상승 중이다. 7위 디아이(003160)는 현재가 3만 650원으로 6.42% 상승 중이다. 8위 현대모비스(012330)는 현재가 41만 9000원으로 6.35% 상승 중이다. 9위 현대글로비스(086280)는 현재가 25만 8500원으로 6.16% 상승 중이다. 10위 현대차(005380)는 현재가 38만 8500원으로 5.86% 상승 중이다.



이밖에도 이수페타시스(007660) ▲5.80%, 디아이씨(092200) ▲5.25%, 코오롱인더(120110) ▲5.04%, 한온시스템(018880) ▲4.92% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
13일 오전 주식 상승률 1위를 차지한 종목은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
쿠팡 가입유지 혹은 탈퇴할 것인가?
쿠팡이 개인정보 유출 의혹 이후 진정성 있는 사과보다는 사태 축소에 급급하다는 지적을 받고 있습니다. 지난 30~31일 국회 청문회에서 보여준 관계자들의 불성실한 태도 또한 도마 위에 올랐습니다. 하지만 쿠팡 측은 이러한 논란에도 '탈퇴 회원은 많지 않다'고 발표했습니다. 과연 여러분은 앞으로도 쿠팡 회원을 유지하실 생각입니까?
1. 유지할 계획이다.
2. 탈퇴를 고민 중이다.
3. 이미 탈퇴했다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로