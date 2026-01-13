[서울데이터랩]‘광명전기’ 29.99% 상한가…실시간 상승률 1위

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

13일 오전 9시 10분 광명전기(017040)가 등락률 +29.99%로 상한가를 기록하며 상승률 1위를 차지했다. 광명전기는 개장 직후 5분간 269만 7913주가 거래되었으며 주가는 공모가 대비 403원 오른 1747원이다.한편 광명전기의 PER은 -1.38로 시장에서 저평가된 상태를 시사하며, ROE는 -44.30%로 수익성에 대한 개선이 필요할 것으로 보인다.이어 상승률 2위 금호전기(001210)는 현재가 1075원으로 주가가 28.74% 폭등하고 있다. 상승률 3위 계양전기우(012205)는 현재 1만 3600원으로 13.05% 급등하며 긍정적인 흐름을 보이고 있다. 상승률 4위 현대오토에버(307950)는 12.17% 상승하며 51만 6000원에 거래되고 있다. 상승률 5위 성문전자(014910)는 7.79%의 상승세를 타고 3390원에 거래되고 있다.6위 고려아연(010130)은 현재가 128만 9000원으로 6.71% 상승 중이다. 7위 디아이(003160)는 현재가 3만 650원으로 6.42% 상승 중이다. 8위 현대모비스(012330)는 현재가 41만 9000원으로 6.35% 상승 중이다. 9위 현대글로비스(086280)는 현재가 25만 8500원으로 6.16% 상승 중이다. 10위 현대차(005380)는 현재가 38만 8500원으로 5.86% 상승 중이다.이밖에도 이수페타시스(007660) ▲5.80%, 디아이씨(092200) ▲5.25%, 코오롱인더(120110) ▲5.04%, 한온시스템(018880) ▲4.92% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]