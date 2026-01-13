[서울데이터랩]‘아이톡시’ 29.96% 상한가…실시간 상승률 1위

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[서울데이터랩]‘아이톡시’ 29.96% 상한가…실시간 상승률 1위

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-01-13 09:31
수정 2026-01-13 09:31
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대


13일 오전 9시 15분 아이톡시(052770)가 등락률 +29.96%로 상한가를 기록하며 상승률 1위를 차지했다. 아이톡시는 개장 직후 5분간 46만 7348주가 거래되었으며 주가는 공모가 대비 417원 오른 1809원이다.

한편 아이톡시의 PER은 -1.37로 비교적 낮은 수준으로 평가되며, ROE는 -201.21%로 부정적인 수익성을 시사한다.

이어 상승률 2위 모베이스전자(012860)는 현재가 3365원으로 주가가 29.92% 상한가를 기록하고 있다. 상승률 3위 모베이스(101330)는 현재 4435원으로 29.87%상한가를 기록하고 있다. 상승률 4위 인베니아(079950)는 29.84% 상승하며 7440원에 거래되고 있다. 상승률 5위 유투바이오(221800)는 23.31%의 상승세를 타고 5210원에 거래되고 있다.

6위 디와이디(219550)는 현재가 1330원으로 21.68% 상승 중이다. 7위 저스템(417840)은 현재가 7780원으로 19.14% 상승 중이다. 8위 파로스아이바이오(388870)는 현재가 1만 1650원으로 15.35% 상승 중이다. 9위 러셀(217500)은 현재가 3760원으로 14.81% 상승 중이다. 10위 지니틱스(303030)는 현재가 733원으로 13.64% 상승 중이다.



이밖에도 모비스(250060) ▲13.11%, 티로보틱스(117730) ▲12.98%, 삼보모터스(053700) ▲12.62%, KH바텍(060720) ▲12.45%, 캔버스엔(210120) ▲12.19%, 에스지헬스케어(398120) ▲11.80%, 에스앤에스텍(101490) ▲11.36%, 비케이홀딩스(050090) ▲11.32%, 한국피아이엠(448900) ▲11.17%, 기가비스(420770) ▲10.80% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
오전 9시 15분 기준 상승률 1위를 기록한 종목은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
쿠팡 가입유지 혹은 탈퇴할 것인가?
쿠팡이 개인정보 유출 의혹 이후 진정성 있는 사과보다는 사태 축소에 급급하다는 지적을 받고 있습니다. 지난 30~31일 국회 청문회에서 보여준 관계자들의 불성실한 태도 또한 도마 위에 올랐습니다. 하지만 쿠팡 측은 이러한 논란에도 '탈퇴 회원은 많지 않다'고 발표했습니다. 과연 여러분은 앞으로도 쿠팡 회원을 유지하실 생각입니까?
1. 유지할 계획인다.
2. 탈퇴를 고민 중이다.
3. 이미 탈퇴했다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로