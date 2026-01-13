[서울데이터랩]빅테크 TOP7, 전반적 보합세 유지

방금 들어온 뉴스

[서울데이터랩]빅테크 TOP7, 전반적 보합세 유지

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-01-13 08:30
수정 2026-01-13 08:30
12일(현지시간) 뉴욕 증시에서 Magnificent 7(빅테크 TOP7) 종목은 대체로 보합세를 보였다. 엔비디아(NVDA)는 소폭 상승했으며, 애플(AAPL)은 안정적인 흐름을 유지했다. 마이크로소프트(MSFT)는 하락세를 나타냈다.

엔비디아는 0.04% 상승한 184.94달러로 거래를 마쳤다. 애플은 0.34% 상승하여 260.25달러를 기록했다. 마이크로소프트는 0.44% 하락하여 477.18달러에 머물렀다.

아마존닷컴(AMZN)은 0.37% 하락했다. 알파벳의 Class A(GOOGL) 주식은 1.00% 상승했고, Class C(GOOG) 주식은 1.09% 상승했다. 메타는 1.70% 하락했다.



금일 가장 많이 거래된 종목은 엔비디아로, 거래량은 128,693,873주, 거래대금은 239억 달러로 약 34조 9,892억원에 달했다. 엔비디아의 시가총액 대비 거래대금 비중은 5.32%에 달한다. 이어서 애플의 거래대금은 111억 달러로 약 16조 2,327억원, 마이크로소프트의 거래대금은 92.6억 달러로 약 13조 5,812억원을 기록했다.
정연호 기자
