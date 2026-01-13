[서울데이터랩]빅테크 TOP7, 전반적 보합세 유지

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

12일(현지시간) 뉴욕 증시에서 Magnificent 7(빅테크 TOP7) 종목은 대체로 보합세를 보였다. 엔비디아(NVDA)는 소폭 상승했으며, 애플(AAPL)은 안정적인 흐름을 유지했다. 마이크로소프트(MSFT)는 하락세를 나타냈다.엔비디아는 0.04% 상승한 184.94달러로 거래를 마쳤다. 애플은 0.34% 상승하여 260.25달러를 기록했다. 마이크로소프트는 0.44% 하락하여 477.18달러에 머물렀다.아마존닷컴(AMZN)은 0.37% 하락했다. 알파벳의 Class A(GOOGL) 주식은 1.00% 상승했고, Class C(GOOG) 주식은 1.09% 상승했다. 메타는 1.70% 하락했다.금일 가장 많이 거래된 종목은 엔비디아로, 거래량은 128,693,873주, 거래대금은 239억 달러로 약 34조 9,892억원에 달했다. 엔비디아의 시가총액 대비 거래대금 비중은 5.32%에 달한다. 이어서 애플의 거래대금은 111억 달러로 약 16조 2,327억원, 마이크로소프트의 거래대금은 92.6억 달러로 약 13조 5,812억원을 기록했다.