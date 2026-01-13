[서울데이터랩]미국 증시 지수 종합

이미지 확대
12일(현지시간) 미국 주요 주가지수는 보합세를 보였다. 다우존스, 나스닥 종합, S＆P 500은 각각 소폭 오른 가운데, 필라델피아 반도체 지수도 상승했다. 반면, 다우운송 지수는 소폭 내렸다.
다우존스 지수는 뉴욕 거래소(NYSE)에서 49,590.20에 마감하며 86.13포인트(0.17%) 상승했다. 하루 거래량은 507,486천주로 집계되었으며, 시작가는 49,499.67, 최고가는 49,633.35, 최저가는 49,011.31을 기록했다.
나스닥 종합 지수는 나스닥 증권거래소(NASDAQ)에서 23,733.90으로 62.56포인트(0.26%) 상승했다. 나스닥의 하루 거래량은 1,458,868천주였으며, 시작가는 23,576.88, 최고가는 23,804.05, 최저가는 23,562.97이었다. S＆P 500 지수는 6,977.27에 마감하며 10.99포인트(0.16%) 상승했다. 뉴욕 거래소에서 하루 거래량은 3,003,810천주로 기록되었고, 시작가는 6,944.12로 최고가는 6,986.33, 최저가는 6,934.07이었다.
다우운송 지수는 18,170.72로 13.90포인트(-0.08%) 하락하며 보합세를 보였다. 반면 필라델피아 반도체 지수는 36.06포인트(0.47%) 상승하여 7,674.84를 기록했다. 나스닥 100 지수는 25,787.66으로 21.41포인트(0.08%) 상승했다.
VIX 지수는 15.10으로 0.61포인트(4.21%) 상승했다. VIX 지수는 20 미만으로, 이는 일반적으로 안정적인 시장 상황을 의미한다.
