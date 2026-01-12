‘서울 이코노미’… 다음주부터 종합경제섹션이 찾아갑니다

방금 들어온 뉴스

입력 2026-01-12 18:22
수정 2026-01-12 18:22
연합뉴스
연합뉴스


서울신문이 병오년을 맞아 새로운 변화를 시도합니다. 19일부터 종합 경제 섹션 ‘서울 이코노미’를 선보입니다. 독자 여러분에게 손에 잡히는 경제 뉴스, 숫자보다 사람, 지표보다 삶에 가까운 이야기를 여덟 페이지에 담아냅니다.

이슈 인사이드·딥 스토리
경제정책, 어렵지 않아요어려운 경제정책 뉴스를 쉬운 언어로 풀어냅니다. 재정·세제·예산·금융은 물론 노동·복지 분야까지 폭넓게 다루며 정책이 국민 생활에 어떤 변화를 가져올지를 깊숙이 짚어내겠습니다. 사회적 쟁점이 되는 정책의 진짜 의미를 찾는 ‘이슈 인사이드’와 경제 뉴스에 깊이를 더할 ‘딥 스토리’ 코너를 격주로 선보입니다.

K금융 업그레이드
금융의 맥 짚어드립니다주식·환율·금리 등을 아우르는 금융 뉴스는 시장의 맥박을 생생하게 전하는 데 초점을 맞춥니다. 시시각각 변하는 숫자가 국민의 삶과 기업 경영에 미치는 파장을 심층 분석합니다. 매주 ‘K금융 업그레이드’ 코너를 통해 생활과 밀접한 제도 변화, 모두가 부자 되는 재테크 비법을 전합니다.

기업·부동산·유통 뉴스 강화
내 일, 내 돈 위한 멘토링기업과 부동산, 유통을 다루는 산업계 뉴스는 독자 여러분의 ‘내 일’과 ‘내 돈’을 중심으로 재편합니다. 부동산·자동차·소비자 생활·정보통신(IT)을 주제로 매주 알찬 정보를 전달합니다. 산업계의 ‘게임 체인저’가 된 인공지능(AI) 분야를 집중 보도하는 동시에 AI로 인해 소외되는 사람들도 함께 살핍니다. 글로벌 보호무역주의 흐름 속에 기업의 수출과 정치·외교·안보를 아우르는 통상 분야 기사도 강화합니다.

생생 스포츠 ＆ 골프 특집
주2회 일타 골프 코칭을각본 없는 드라마, 스포츠 뉴스도 매일 2개 면으로 늘려 ‘섹션 속 섹션’으로 서울 이코노미에 활력을 더합니다. 2월 열리는 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽과 6~7월 개최되는 2026 북중미 월드컵의 감동을 생생하게 배달합니다.


특히 골프 마니아를 위해 엄선된 골프 소식과 정보를 전하는 골프 면을 주 2회 새롭게 선보입니다. 전문기자가 심층적인 골프 지식과 함께 수준 높은 프로 무대의 숨결을 전합니다.
2026-01-13 1면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
