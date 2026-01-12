[서울데이터랩]마감 직후 인기 검색 종목 20選

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

삼성전자(005930)가 1월 12일 장 마감 5분 만에 13.37%의 검색비율을 기록해 많은 투자자들의 관심을 받고 있다. 삼성전자의 현재가는 138,800원으로 전 거래일 대비 0.14% 하락하며 약보합으로 마감했다. 거래량은 25,096,063주를 기록했다.검색비율 2위의 SK하이닉스(000660)는 등락률 0.67%로 횡보했다. 검색비율 3위의 한화오션(042660)은 8.41% 상승 마감했다. 검색비율 4위 현대차(005380)는 0.27% 상승하며 강보합으로 마감했다. 검색비율 5위 두산에너빌리티(034020)는 4.63% 상승했다.6위 현대건설(000720)은 등락률 20.18%로 급등했다. 7위 한미반도체(042700)는 -4.93%의 등락률로 하락했다. 8위 알테오젠(196170)은 -6.95%의 등락률로 주가가 하락했다. 9위 에코프로(086520)는 6.59% 상승 마감했다. 10위 한화시스템(272210)은 1.04% 소폭 상승했다.이 밖에도 NAVER(035420) ▲0.59%, 삼성중공업(010140) ▼1.75%, 셀트리온(068270) ▼1.38%, HLB(028300) ▲7.71%, 삼성에피스홀딩스(0126Z0) ▼3.63%, 한화엔진(082740) ▲10.26%, 삼성SDI(006400) ▲3.93%, 삼성전자우(005935) ▲0.58%, 에스앤에스텍(101490) ▲16.60%, 원익홀딩스(030530) ▼2.36% 등이 많이 검색되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]