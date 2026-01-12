[서울데이터랩] [코스피] 4624.79p, +0.84%로 상승 마감

방금 들어온 뉴스

[서울데이터랩] [코스피] 4624.79p, +0.84%로 상승 마감

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-01-12 17:17
수정 2026-01-12 17:17
1월 12일 오후 4시 한국거래소에 따르면, 코스피는 38.47포인트(0.84%) 상승한 4624.79에 마감했다.

이날 코스피는 52주 신고가인 4652.54에 도달하는 등 강세를 보였으며, 상승 종목 수는 531개로 나타났다. 반면 하락 종목 수는 350개였다. 거래량은 382,370주로 전일 대비 다소 감소했다.

투자자별 매매 동향을 살펴보면, 개인과 외국인 투자자는 각각 1012억 원, 3512억 원어치를 순매도했다. 반면 기관 투자자는 2100억 원어치 순매수하며 시장의 버팀목 역할을 했다.

프로그램 매매 동향에서는 비차익거래가 1808억 원어치 순매수를 기록하며 전체적인 매매 동향에 긍정적인 영향을 미쳤다.

정연호 기자
위로