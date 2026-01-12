[서울데이터랩]금호전기 29.86% 폭등…금일 증시 상승률 1위로 마감

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[서울데이터랩]금호전기 29.86% 폭등…금일 증시 상승률 1위로 마감

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-01-12 17:17
수정 2026-01-12 17:17
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대


12일 오후 3시 35분 금호전기(001210)가 등락률 +29.86%로 폭등하며 상승률 1위로 마감했다. 금호전기는 장 중 26,370,646주가 거래되었으며 주가는 전 거래일 대비 192원 오른 835원에 마감했다.

한편 금호전기의 PER은 -4.97로, ROE는 -56.56%로 나타났으며 이는 재무 건전성에 대한 우려를 불러일으킬 수 있는 수치다.

이어 상승률 2위 현대건설(000720)은 주가가 20.18% 급등하며 종가 91,100원에 상승 마감했다. 상승률 3위 성문전자(014910)의 주가는 3,145원으로 16.05% 급등하며 강세를 보였다. 상승률 4위 우진(105840)은 15.01% 급등하며 21,000원에 마감했다. 상승률 5위 에쓰씨엔지니어링(023960)은 12.06%의 상승세를 타고 1,450원에 마감했다.

6위 DS단석(017860)은 19,260원으로 11.98% 상승 마감했다. 7위 화인베스틸(133820)은 종가 1,891원으로 11.83% 상승 마감했다. 8위 금호석유화학(011780)은 종가 135,500원으로 11.34% 상승 마감했다. 9위 HD현대(267250)는 228,000원으로 11.22% 상승 마감했다. 10위 HD현대건설기계(267270)는 122,100원으로 11.00% 상승 마감했다.



이밖에도 두산밥캣(241560) ▲10.93%, 세아베스틸지주(001430) ▲10.70%, 한화엔진(082740) ▲10.26%, 금호석유화학우(011785) ▲10.13%, 현대건설우(000725) ▲10.05%, 엠앤씨솔루션(484870) ▲9.81%, 한국무브넥스(010100) ▲9.39%, 계양전기우(012205) ▲9.36%, 광명전기(017040) ▲8.74%, 한화오션(042660) ▲8.41% 등을 기록하며 금일 증시를 상승으로 마감했다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
금호전기의 상승률과 종가는?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
쿠팡 가입유지 혹은 탈퇴할 것인가?
쿠팡이 개인정보 유출 의혹 이후 진정성 있는 사과보다는 사태 축소에 급급하다는 지적을 받고 있습니다. 지난 30~31일 국회 청문회에서 보여준 관계자들의 불성실한 태도 또한 도마 위에 올랐습니다. 하지만 쿠팡 측은 이러한 논란에도 '탈퇴 회원은 많지 않다'고 발표했습니다. 과연 여러분은 앞으로도 쿠팡 회원을 유지하실 생각입니까?
1. 유지할 계획인다.
2. 탈퇴를 고민 중이다.
3. 이미 탈퇴했다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로