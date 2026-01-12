[서울데이터랩]1월 12일 코스피 주요 종목 마감시황

방금 들어온 뉴스

[서울데이터랩]1월 12일 코스피 주요 종목 마감시황

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-01-12 17:17
수정 2026-01-12 17:17
1월 12일 한국거래소에 따르면, 금호전기(001210)는 전 거래일 대비 29.86% 상승한 835원에 거래를 마감하며 금일 코스피 상승률 1위를 차지했다. 현대건설(000720)은 20.18% 상승한 91,100원에 거래를 마쳤다. 성문전자(014910)는 16.05% 상승한 3,145원에 거래를 마감했다. 우진(105840)은 15.01% 상승한 21,000원에 거래를 종료했다. 에쓰씨엔지니어링(023960)은 12.06% 상승한 1,450원에 장을 마쳤다.

코스피 하락률 상위 종목으로는 IHQ가 전 거래일 대비 12.33% 하락한 320원에 거래를 마감했다. KH 필룩스는 9.70% 하락한 270원에 거래를 마쳤고, 자화전자는 6.63% 하락한 23,950원을 기록했다. 한화갤러리아우는 6.12% 하락한 4,910원에 거래를 종료했으며, DB증권은 5.77% 하락한 11,260원에 장을 마쳤다.

시가총액 상위 종목 중에서는 SK하이닉스가 3,329,793주의 거래량을 바탕으로 0.67% 상승한 749,000원을 기록했다. LG에너지솔루션은 429,789주의 거래량을 기록하며 4.41% 상승했고, 삼성전자우는 2,860,562주의 거래량을 바탕으로 0.58% 상승했다. 현대차는 3,027,809주의 거래량을 기록하며 0.27% 상승했다. 두산에너빌리티는 11,400,912주의 거래량으로 4.63% 상승 마감했다. 한편, 삼성전자는 25,105,930주가 거래되며 0.14% 하락했다. 삼성바이오로직스는 68,735주가 거래되며 1.01%의 하락세를 보였다. HD현대중공업은 435,971주의 거래량으로 0.82% 하락했고, 한화에어로스페이스는 282,469주의 거래량으로 0.16% 하락했다. SK스퀘어는 345,201주의 거래량을 기록하며 0.70% 하락했다.

금일 코스피 주요 종목들은 상승과 하락세가 혼재된 모습을 보였다. 투자자들은 현재 시장의 변동성을 인식하고, 신중한 투자 전략을 수립할 필요가 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
위로