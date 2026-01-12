[서울데이터랩]금일 코스닥 거래량 1위 빛과전자 거래대금 110억 돌파

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

코스닥 거래량 상위 종목들이 전반적으로 상승세를 보이고 있다.12일 한국거래소에 따르면, 빛과전자(069540)가 6천 9백 28만 7천 210주 이상 거래되며 코스닥 종목 중 실시간 거래량 1위를 차지한다. 현재 주가는 1,737원이며, 거래대금은 111억 4천 8백 90만원에 달하고 있다. 시가총액 대비 거래대금 비율은 약 10.5%로, 투자자들의 활발한 매수세가 이어지고 있다. TS트릴리온(317240)은 3천 3백 25만 8천 842주가 거래되며 거래량 2위를 기록하고 있으며, 현재 주가는 478원, 거래대금은 15억 8백 40만원이다. 거래대금이 시가총액 대비 2.23%로 매수세가 강하게 작용한 것으로 보인다.거래량 3위인 모베이스전자(012860)는 현재 2,605원에 거래되며 등락률은 2.56% 상승하고 있다. 거래량은 3천 1백 63만 2천 700주에 달한다. 대한광통신(010170)은 거래량 4위로, 현재 3,080원에 거래되며 등락률은 7.51% 하락하고 있다. 에이치엠넥스(036170)는 1,665원에 거래되며 16.27% 상승, 러셀(217500)은 3,275원에 거래되며 상한가를 기록했다. 포메탈(119500)은 6,130원으로 23.96% 상승했으며, 셀루메드(049180)는 1,544원에 4.68% 상승했다. 센서뷰(321370)와 우림피티에스(101170)는 각각 2,180원과 22,300원에 거래되며 11.79%, 20.74% 상승을 기록하고 있다.한편 거래량 상위 20위권 종목들은 그린광학(0015G0) ▲18.26%, PS일렉트로닉스(332570) ▲10.07%, 폴라리스세원(234100) ▲1.49%, 더블유에스아이(299170) ▲20.08%, 휴림로봇(090710) ▲2.21%, 상보(027580) ▲3.67%, 협진(138360) ▲1.80%, 삼기(122350) ▲11.05%, 이노스페이스(462350) ▲25.26%, 엔시트론(101400) ▲3.82% 등의 성적을 기록했다.주목할 만한 종목으로는 포메탈과 센서뷰가 있다. 포메탈은 23.96%의 높은 상승률을 기록하며 거래량 1천 1백 92만 9천 494주, 거래대금 68억 3100만원을 기록했다. 센서뷰는 11.79% 상승하며 거래량 1천 1백 13만 6천 243주, 거래대금 23억 6천 210만원을 기록했다. 반면, 대한광통신과 우림피티에스는 각각 7.51% 하락과 20.74% 상승을 기록하며 상반된 움직임을 보인다.전체적으로 코스닥 시장은 상승세를 보이며, 몇몇 종목들은 급등과 상한가를 기록하고 있다. 투자자들의 매수세가 활발하게 이어지며 거래대금이 시가총액 대비 높은 비율을 차지하는 종목들이 다수 나타나고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]