[서울데이터랩]금일 코스닥 거래량 1위 빛과전자 거래대금 110억 돌파

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-01-12 13:32
수정 2026-01-12 13:32
코스닥 거래량 상위 종목들이 전반적으로 상승세를 보이고 있다.

12일 한국거래소에 따르면, 빛과전자(069540)가 6천 9백 28만 7천 210주 이상 거래되며 코스닥 종목 중 실시간 거래량 1위를 차지한다. 현재 주가는 1,737원이며, 거래대금은 111억 4천 8백 90만원에 달하고 있다. 시가총액 대비 거래대금 비율은 약 10.5%로, 투자자들의 활발한 매수세가 이어지고 있다. TS트릴리온(317240)은 3천 3백 25만 8천 842주가 거래되며 거래량 2위를 기록하고 있으며, 현재 주가는 478원, 거래대금은 15억 8백 40만원이다. 거래대금이 시가총액 대비 2.23%로 매수세가 강하게 작용한 것으로 보인다.

거래량 3위인 모베이스전자(012860)는 현재 2,605원에 거래되며 등락률은 2.56% 상승하고 있다. 거래량은 3천 1백 63만 2천 700주에 달한다. 대한광통신(010170)은 거래량 4위로, 현재 3,080원에 거래되며 등락률은 7.51% 하락하고 있다. 에이치엠넥스(036170)는 1,665원에 거래되며 16.27% 상승, 러셀(217500)은 3,275원에 거래되며 상한가를 기록했다. 포메탈(119500)은 6,130원으로 23.96% 상승했으며, 셀루메드(049180)는 1,544원에 4.68% 상승했다. 센서뷰(321370)와 우림피티에스(101170)는 각각 2,180원과 22,300원에 거래되며 11.79%, 20.74% 상승을 기록하고 있다.



한편 거래량 상위 20위권 종목들은 그린광학(0015G0) ▲18.26%, PS일렉트로닉스(332570) ▲10.07%, 폴라리스세원(234100) ▲1.49%, 더블유에스아이(299170) ▲20.08%, 휴림로봇(090710) ▲2.21%, 상보(027580) ▲3.67%, 협진(138360) ▲1.80%, 삼기(122350) ▲11.05%, 이노스페이스(462350) ▲25.26%, 엔시트론(101400) ▲3.82% 등의 성적을 기록했다.

주목할 만한 종목으로는 포메탈과 센서뷰가 있다. 포메탈은 23.96%의 높은 상승률을 기록하며 거래량 1천 1백 92만 9천 494주, 거래대금 68억 3100만원을 기록했다. 센서뷰는 11.79% 상승하며 거래량 1천 1백 13만 6천 243주, 거래대금 23억 6천 210만원을 기록했다. 반면, 대한광통신과 우림피티에스는 각각 7.51% 하락과 20.74% 상승을 기록하며 상반된 움직임을 보인다.

전체적으로 코스닥 시장은 상승세를 보이며, 몇몇 종목들은 급등과 상한가를 기록하고 있다. 투자자들의 매수세가 활발하게 이어지며 거래대금이 시가총액 대비 높은 비율을 차지하는 종목들이 다수 나타나고 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
위로