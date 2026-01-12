[서울데이터랩]금일 코스피 거래량 1위 금호전기 거래대금 무려 2101억 돌파

정연호 기자
입력 2026-01-12 13:32
수정 2026-01-12 13:32
코스피 거래량 상위 종목들이 전반적으로 엇갈린 흐름을 보인다.

금일 한국거래소에 따르면, 금호전기(001210)가 2,617만9,511주 이상 거래되며 코스피 종목 중 실시간 거래량 1위를 차지하고 있다. 현재 주가는 835원이며, 시가총액은 514백만원에 불과하지만 거래대금은 2,101억4백만원으로 시가총액의 약 4088%에 달한다. 이는 시장의 강력한 매수세를 반영하며, 폭등세인 29.86%의 상승률을 기록하고 있다. 반면 삼성전자(005930)는 1,337만3,443주의 거래량으로 2위를 기록하며, 현재 주가는 140,000원이다. 시가총액은 82조8,7493억원으로 거래대금은 1조 8,773억원에 달해 시총의 2.26%를 차지하고 있다. 이는 비교적 안정적인 매수세를 나타내며, 0.72%의 보합권 상승을 기록하고 있다.

두산에너빌리티(034020)는 현재 88,400원으로 4.99% 상승하며, 817만2,084주의 거래량을 보이고 있다. 계양전기(012200)는 현재 12,460원으로 0.97% 상승, 거래량은 805만540주를 기록하고 있다. 미래에셋증권(006800)은 28,600원으로 5.54% 상승하며, 787만8,452주의 거래량을 보인다. 성문전자(014910)는 3,155원으로 16.42% 상승, 거래량은 749만1,232주를 기록하고 있다. 한화오션(042660)은 146,100원으로 8.71% 상승하며, 640만2,591주의 거래량을 보이고 있다. 한국무브넥스(010100)는 5,450원으로 11.22% 상승, 거래량은 598만7,659주를 기록하고 있다. 현대건설(000720)은 89,400원으로 17.94% 상승하며, 581만4,356주의 거래량을 보이고 있다. 삼성중공업(010140)은 28,150원으로 1.75% 하락, 거래량은 513만7,250주를 기록하고 있다.



한편 거래량 상위 20위권 종목들은 한화시스템(272210) ▲1.69%, 한온시스템(018880) ▲0.89%, 대한전선(001440) ▲3.84%, 대창(012800) ▲4.30%, 유니온머티리얼(047400) ▼4.73%, 금호에이치티(214330) ▲7.72%, 남선알미늄(008350) ▼1.18%, 에이프로젠(007460) ▲3.14%, 형지엘리트(093240) ▼2.99%, 현대차(005380) ▲2.60% 등의 성적을 기록했다.

주목할 만한 종목으로는 금호전기와 현대건설이 있다. 금호전기는 거래대금이 시가총액의 4088%에 달하며 폭등세를 기록, 투자자들의 적극적인 매수세가 포착된다. 현대건설 역시 17.94%의 상승률을 기록하며, 거래대금이 시가총액 대비 498%에 달해 시장의 견고한 매수세를 보여준다. 반면, 유니온머티리얼과 형지엘리트는 각각 4.73%, 2.99% 하락하며 시장에서 부진한 모습을 보이고 있다.

전체적으로 코스피 시장은 상승세를 보이는 종목들이 두드러진다. 특히, 거래량 상위 종목들 중 일부는 높은 거래대금 비율을 기록하며 시장의 주목을 받고 있다. 이러한 흐름은 투자자들 사이에서 특정 종목에 대한 관심이 집중되고 있음을 시사한다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
