[서울데이터랩]알테오젠 시총 1위 하락세 시가총액 상위 종목 엇갈린 흐름

방금 들어온 뉴스

[서울데이터랩]알테오젠 시총 1위 하락세 시가총액 상위 종목 엇갈린 흐름

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-01-12 13:32
수정 2026-01-12 13:32
코스닥 시가총액 상위 종목들이 전반적으로 엇갈린 흐름을 보인다.

12일 한국거래소에 따르면, 시가총액 1위인 알테오젠(196170)은 현재가 48만 4500원으로 전 거래일 대비 5.19% 하락하며 부진한 모습을 보이고 있다. 시가총액은 25조 9236억원이며, 외국인비율은 14.43%다. PER은 206.35배, ROE는 29.52%로 재정 지표에서 안정적인 수치를 보이고 있다. 2위 에코프로비엠(247540)은 15만 500원으로 6.06% 상승하며 강세를 나타내고 있다. 시가총액은 14조 7191억원이며, 외국인비율은 12.20%다. PER은 4703.12배, ROE는 -6.26%로 수익성 지표는 부진하다.

에코프로(086520)는 9만 4100원으로 6.93% 상승하며, HLB(028300)는 5만 4100원으로 6.92% 상승하고 있다. 삼천당제약(000250)은 25만 6000원으로 3.85% 상승 중이다. 레인보우로보틱스(277810)와 에이비엘바이오(298380)는 각각 0.45%, 0.24% 상승세를 보이고 있으며, 펩트론(087010)은 3.57%, 알테오젠은 5.19% 하락 중이다.



한편 시가총액 20위권 종목들은 리노공업(058470) ▲1.12%, 파마리서치(214450) ▼6.37%, 디앤디파마텍(347850) ▲0.78%, 보로노이(310210) ▼4.34%, 에임드바이오(0009K0) ▼3.04%, 이오테크닉스(039030) ▲1.78%, 클래시스(214150) ▲0.34%, 케어젠(214370) ▼2.84%, 원익IPS(240810) ▼1.20%, 로보티즈(108490) 보합 등의 성적을 기록하고 있다.

시가총액 상위 종목들은 전반적으로 상승과 하락이 혼재된 모습을 보이고 있으며, 에코프로와 HLB가 강세를 보이고 있는 반면, 알테오젠과 파마리서치가 약세를 보이고 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
