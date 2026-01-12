[서울데이터랩]1월 12일 암호화폐 시총 상위종목 동향

방금 들어온 뉴스

[서울데이터랩]1월 12일 암호화폐 시총 상위종목 동향

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-01-12 13:32
수정 2026-01-12 13:32
글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 비트코인은 현재 1억 3463만원에 거래되고 있으며, 시가총액은 2689조 3328억원이다. 24시간 등락률은 1.25%로 나타났으며, 1시간 등락률은 -0.45%를 기록하고 있다. 거래량은 35조 4028억원이다. 이더리움은 461만 9949원에 거래 중이며, 시가총액은 557조 6034억원이다. 24시간 등락률은 1.78%로, 1시간 등락률은 -0.29%를 보이고 있다. 거래량은 20조 5608억원이다. 리플은 3059원에 거래되고 있으며, 시가총액은 185조 7199억원이다. 24시간 등락률은 -0.35%로 나타났으며, 1시간 등락률은 -0.70%를 기록하고 있다. 거래량은 3조 5558억원이다.



한편, 비앤비는 132만 7244원에 거래되며, 24시간 등락률은 -0.75%이다. 거래량은 2조 7766억원이다. 같은 시각 솔라나는 20만 9261원에 거래되며, 24시간 등락률은 4.77%로 상승세를 보이고 있다. 거래량은 6조 5046억원이다. 트론은 439원에 거래되며, 24시간 등락률은 -0.13%이다. 거래량은 7470억 6654만원이다.

같은 시각 도지코인은 206원에 거래되며, 24시간 등락률은 1.11%이다. 거래량은 1조 5158억원이다. 에이다는 583원에 거래되며, 24시간 등락률은 1.95%를 기록하고 있다. 거래량은 7218억 6890만원이다. 비트코인 캐시는 95만 182원에 거래되며, 24시간 등락률은 -0.14%이다. 거래량은 1조 969억원이다.

한편, 모네로는 85만 5083원에 거래되며, 24시간 등락률은 20.76%로 높은 상승세를 보이고 있다. 거래량은 4966억 5998만원이다. 체인링크는 1만 9615원에 거래되며, 24시간 등락률은 1.12%이다. 거래량은 4497억 4648만원이다. 하이퍼리퀴드는 3만 6603원에 거래되며, 24시간 등락률은 3.20%이다. 거래량은 1659억 2139만원이다.

같은 시각 레오는 1만 3231원에 거래되며, 24시간 등락률은 -0.52%이다. 거래량은 18억 5035만원이다. 스텔라루멘은 331원에 거래되며, 24시간 등락률은 -0.52%이다. 거래량은 1799억 3530만원이다. 수이는 2668원에 거래되며, 24시간 등락률은 0.99%이다. 거래량은 8908억 1922만원이다. 지캐시는 60만 3301원에 거래되며, 24시간 등락률은 9.02%이다. 거래량은 9160억 2393만원이다. 라이트코인은 11만 6324원에 거래되며, 24시간 등락률은 -2.89%이다. 거래량은 6605억 5402만원이다.

전반적인 시장 흐름은 변동성이 큰 모습이다. 일부 종목은 상승세를 보이고 있지만, 단기적으로 하락세를 보이는 종목도 많아 투자자들은 신중하게 시장을 주시할 필요가 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]

