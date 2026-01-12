[서울데이터랩]‘인베니아’ 29.93% 상한가…실시간 상승률 1위

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

12일 오전 9시 15분 인베니아(079950)(079950)가 등락률 +29.93%로 상한가를 기록하며 상승률 1위를 차지했다. 인베니아는 개장 직후 359,351주가 거래되었으며 주가는 공모가 대비 1,320원 오른 5,730원이다.한편 인베니아의 PER은 -3.97로 상대적으로 고평가를 받지 않을 가능성을 시사하며, ROE는 -33.58%로 수익성이 낮다고 해석할 수 있다.이어 상승률 2위 저스템(417840)은 현재가 6,530원으로 주가가 29.82% 폭등하고 있다. 상승률 3위 아이톡시(052770)는 현재 1,345원으로 25.58% 폭등하며 주목받고 있다. 상승률 4위 비케이홀딩스(050090)는 21.68% 폭등하며 943원에 거래되고 있다. 상승률 5위 성호전자(043260)는 20.68%의 상승세를 보이며 13,480원에 거래되고 있다.6위 한국피아이엠(448900)은 현재가 76,500원으로 19.72% 상승 중이다. 7위 리브스메드(491000)는 현재가 64,200원으로 18.89% 상승 중이다. 8위 KH바텍(060720)은 현재가 12,750원으로 17.19% 상승 중이다. 9위 모베이스전자(012860)는 현재가 2,930원으로 15.35% 상승 중이다. 10위 액트로(290740)는 현재가 20,850원으로 13.25% 상승 중이다.이밖에도 아진산업(013310) ▲11.71%, 포메탈(119500) ▲11.22%, 크레오에스지(040350) ▲10.80%, 러셀(217500) ▲10.71%, 네오티스(085910) ▲10.70%, 바이오스마트(038460) ▲10.65%, 케이엠제약(225430) ▲10.31%, 네오오토(212560) ▲9.90%, TS트릴리온(317240) ▲9.43%, NHN벅스(104200) ▲9.02% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]