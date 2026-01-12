[서울데이터랩]개장 직후 인기 검색 종목 20選

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

오늘(1월 12일) 오전 9시에 개장한 국내 증시에서 삼성전자(005930)가 개장 5분 만에 9.82%의 검색비율을 기록하며 많은 투자자들의 관심을 받고 있다. 삼성전자의 현재가는 141,800원으로 전 거래일 대비 2.01% 상승하며 순조롭게 출발하고 있다. 거래량은 1,491,664주를 기록했다.이어 SK하이닉스(000660)가 검색비율 2위를 기록하며 1.88%의 상승세를 보이고 있다. 검색비율 3위의 한화시스템(272210)은 1.82% 하락하며 약세를 보이고 있다. 검색비율 4위 한화오션(042660)은 개장 초반부터 0.22% 상승하며 큰 변동이 없는 모습이다. 검색비율 5위 현대차(005380)는 4.51% 상승하며 강세를 보이고 있다.6위 두산에너빌리티(034020)는 등락률 5.23%로 상승세를 보이고 있다. 7위 한미반도체(042700)는 0.34%의 등락률로 주가가 소폭 상승 중이다. 8위 알테오젠(196170)은 4.60% 하락하며 약세를 보이고 있다. 9위 한국항공우주(047810)는 0.47% 하락하며 주가가 다소 하락하고 있다. 10위 삼성중공업(010140)은 하락률 2.27%로 주가가 하락하고 있다.이 밖에도 두산에너빌리티 ▲5.23%, 현대차 ▲4.51%, HLB(028300) ▲4.74%, 고영(098460) ▲3.72%, 현대오토에버(307950) ▲1.48%, 에코프로(086520) ▲1.48%, 한화에어로스페이스(012450) ▲0.41%, 셀트리온(068270) ▲0.69%, NAVER(035420) ▼0.39%, 디앤디파마텍(347850) ▼1.26% 등이 많이 검색되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]