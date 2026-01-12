[서울데이터랩]‘DS단석’ 16.57% 급등…실시간 상승률 1위

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

12일 오전 9시 10분 DS단석(017860)이 등락률 +16.57%로 상승률 1위를 차지했다. DS단석은 개장 직후 10분간 11만 1506주가 거래되었으며 주가는 전 거래일 대비 2850원 오른 2만 50원이다.한편 DS단석의 PER은 -29.53으로 나타나며, 이는 주가 대비 이익이 상대적으로 낮음을 시사한다. ROE는 -3.29%로 실제 수익성이 낮음을 보여준다.이어 상승률 2위 성문전자(014910)는 현재가 3110원으로 주가가 14.76% 급등하고 있다. 상승률 3위 현대글로비스(086280)는 현재 25만 6000원으로 13.02% 급등하며 활발한 거래를 보이고 있다. 상승률 4위 계양전기(012200)는 11.02% 상승하며 1만 3700원에 거래되고 있다. 상승률 5위 한국무브넥스(010100)는 9.59%의 상승세를 타고 5370원에 거래되고 있다.6위 우진(105840)은 현재가 1만 9950원으로 9.26% 상승 중이다. 7위 두산밥캣(241560)은 현재가 6만 1800원으로 8.99% 상승 중이다. 8위 HD현대건설기계(267270)는 현재가 11만 9800원으로 8.91% 상승 중이다. 9위 삼양바이오팜(0120G0)은 현재가 5만 6800원으로 8.19% 상승 중이다. 10위 현대건설(000720)은 현재가 8만 1600원으로 7.65% 상승 중이다.이밖에도 HL홀딩스(060980) ▲7.59%, 금호석유화학(011780) ▲7.40%, 두산에너빌리티(034020) ▲6.77%, 아진전자부품(009320) ▲6.57% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]