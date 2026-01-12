다인에프씨, 창립 20주년 기념 ‘명진들꽃사랑마을’서 ‘사랑의 김장 나눔’ 봉사활동 진행

이미지 확대 다인에프씨 임직원 및 명진들꽃사랑마을 관계자 단체사진 닫기 이미지 확대 보기 다인에프씨 임직원 및 명진들꽃사랑마을 관계자 단체사진

치킨 프랜차이즈 전문 기업 다인에프씨㈜(호치킨·치킨마루·돈치킨 운영)가 창립 20주년을 기념해 강동구 ‘명진들꽃사랑마을’에서 아동들을 위한 사회 공헌 활동을 펼쳤다.지난 12월 30일 진행된 이번 행사는 다인에프씨 임직원 14명이 직접 참여해 어린이들과 함께 김장을 담그고 김장독을 묻는 전통 방식의 김장 나눔을 진행하며 더욱 뜻깊은 시간을 만들었다. 회사는 아이들을 위한 현금 후원과 치킨, 과자 선물세트 등 총 500만 원 상당의 물품도 함께 전달했다.임직원들은 배추 손질부터 양념 버무리기, 김장독 묻기까지 모든 과정을 아이들과 함께하며 따뜻한 정을 나눴고, 시설의 겨울철 식재료 마련에도 큰 도움이 됐다.다인에프씨 관계자는 “20주년을 맞아 고객과 지역사회로부터 받은 사랑을 다시 나누는 시간이 되어 의미 깊었다”며 “앞으로도 진정성 있는 사회공헌 활동을 지속하며 지역사회와 함께 성장하는 기업이 되겠다”고 밝혔다.한편 다인에프씨는 앞으로도 지역사회 상생을 위한 사회 공헌(CSR) 활동을 통해 기업의 사회적 책임을 다하고 나눔 문화 확산에 앞장설 계획이다.