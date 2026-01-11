韓 1인당 GDP 3.6만달러 턱걸이…대만에 22년 만에 ‘역전’

방금 들어온 뉴스

韓 1인당 GDP 3.6만달러 턱걸이…대만에 22년 만에 ‘역전’

한지은 기자
한지은 기자
입력 2026-01-11 17:28
수정 2026-01-11 17:28
지난해 실질 경제성장률 1.0% 전망
연평균 원·달러 환율은 사상 최고치
대만, TSMC 수출 호조 4만달러 눈앞

(평택=연합뉴스) 홍기원 기자 =1일 경기도 평택항에 컨테이너가 쌓여 있는 모습. 2026.1.1 xanadu@yna.co.kr
(평택=연합뉴스) 홍기원 기자 =1일 경기도 평택항에 컨테이너가 쌓여 있는 모습. 2026.1.1
xanadu@yna.co.kr


지난해 한국의 1인당 국내총생산(GDP)이 3년 만에 감소 전환하며 3만 6000달러 선에 머물렀다. 저성장과 고환율이 원인으로 지목됐다. 반면 대만은 인공지능(AI) 붐을 타고 22년 만에 한국을 추월했다. 1인당 GDP는 명목 GDP를 총인구수로 나눈 값으로 국민 1명이 1년간 생산한 경제가치를 뜻한다. 주로 각국의 평균적인 생활 수준을 비교할 때 사용된다.

11일 재정경제부·한국은행·국가데이터처에 따르면 지난해 한국의 1인당 GDP는 3만 6107달러로 전년 3만 6223달러에서 0.3% 줄어든 것으로 추산됐다. 원화로는 5270만원 수준이다. 1인당 GDP는 통상 가계 소득만 집계하는 평균소득보다 규모가 크다.

한국의 1인당 GDP는 2016년(3만 839달러) 처음 3만 달러를 돌파했다. 2021년 코로나19 팬데믹 시기 경기 부양 정책 효과로 3만 7503달러까지 늘었다가 이후 이어진 경기 둔화로 3만 6000달러 선까지 후퇴했다.

물가 상승·하락 효과를 제거한 순수 ‘경제성장률’ 지표인 실질 GDP는 지난해 1.0% 증가한 것으로 예상됐다. 0%대 성장률에선 벗어나지만 2020년 -0.7% 이후 가장 낮은 수준이다.

세계 메모리반도체 1위 삼성전자(왼쪽)와 위탁생산 1위 TSMC. 서울신문 DB
세계 메모리반도체 1위 삼성전자(왼쪽)와 위탁생산 1위 TSMC. 서울신문 DB




반면 대만의 지난해 1인당 GDP는 3만 8748달러로 추산됐다. 한국이 2003년 대만을 제친 이후 22년 만에 재역전당하게 된 것이다. 세계 최대 반도체 위탁생산(파운드리) 업체 TSMC의 수출 호조 영향으로 분석된다. 특히 대만은 올해 한국보다 먼저 1인당 GDP 4만 달러 고지를 밟게 될 것으로 전망됐다. 한편 일본의 1인당 GDP는 지난해 3만 4713달러로 대만과 한국보다 낮았다.
세종 한지은 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
