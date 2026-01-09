메디슨벨 ‘마시는 샐러드’, 셀럽 입소문 힘입어 올리브영 런칭 완료

이미지 확대 메디슨벨 제공 닫기 이미지 확대 보기 메디슨벨 제공

웰니스 브랜드 메디슨벨의 ‘마시는 샐러드’가 다수 셀럽들의 입소문에 힘입어 올리브영 론칭을 성공적으로 완료했다.최근 웰니스 트렌드의 중심이 ‘거창한 결심’이 아닌 지속 가능한 루틴으로 이동하면서, 바쁜 일정 속에서도 간편하게 실천할 수 있는 ‘마시는 루틴’이 주목받는다.메디슨벨의 ‘마시는 샐러드’도 이러한 트렌드에 부합하는 제품이다. 이 제품은 38가지 채소·과일 원료를 동결건조해 스틱 형태로 담아 물(또는 우유)에 섞어 간편하게 즐길 수 있도록 설계됐다.휴대성과 간편성 덕분에 다양한 셀럽들의 선택을 받았다. 배우 안소희(원더걸스 출신), 프로미스나인 노지선, 배우 이주연, 최강희, 남보라, 한보름, 아티스트 WOODZ 등이 촬영장과 일상 속에서 ‘마시는 샐러드’를 마시는 장면들이 공개되면서 자연스럽게 입소문을 타기 시작했다.이종민 메디슨벨 원장은 “웰니스는 결국 ‘꾸준함’에서 완성되기 때문에, 소비자가 일상에서 무리 없이 이어갈 수 있는 방식이 중요하다”며 “촬영장이나 이동이 잦은 환경에서도 ‘한 포’로 루틴을 이어가는 장면이 주목받으며, 론칭 8개월 만에 올리브영 전국 매장에 입점된 것은 물론, 2025년 9월 올영세일 기간 건강식품 카테고리 1위를 차지하는 등 제품에 대한 문의와 관심이 확대되고 있다”고 밝혔다.