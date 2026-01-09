[서울데이터랩]한화시스템 27.53% 폭등…금일 증시 상승률 1위로 마감

[서울데이터랩]한화시스템 27.53% 폭등…금일 증시 상승률 1위로 마감

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-01-09 16:04
수정 2026-01-09 16:04
9일 오후 3시 35분 한화시스템(272210)이 등락률 +27.53%로 상승률 1위로 마감했다. 한화시스템은 장 중 21,519,578주가 거래되었으며 주가는 전 거래일 대비 16,600원 오른 76,900원에 마감했다.

한편 한화시스템의 PER은 24.40으로 비교적 높은 평가를 받고 있을 가능성을 시사하며, ROE는 19.63%로 수익성이 높은 편에 속한다.

이어 상승률 2위 한국카본(017960)은 주가가 22.29% 폭등하며 종가 38,400원에 상승 마감했다. 상승률 3위 현대오토에버(307950)의 주가는 471,500원으로 19.37% 급등하며 양호한 성과를 보였다. 상승률 4위 넥스틸(092790)은 12.64% 상승하며 10,250원에 마감했다. 상승률 5위 STX엔진(077970)은 12.46%의 상승세를 타고 38,800원에 마감했다.

6위 엠앤씨솔루션(484870)은 171,300원으로 12.40% 상승 마감했다. 7위 계양전기(012200)는 종가 12,340원으로 12.39% 상승 마감했다. 8위 한화에어로스페이스(012450)는 종가 1,214,000원으로 11.38% 상승 마감했다. 9위 성문전자(014910)는 2,710원으로 11.29% 상승 마감했다. 10위 한국무브넥스(010100)는 4,900원으로 9.87% 상승 마감했다.



이밖에도 인팩(023810) ▲9.86%, SNT모티브(064960) ▲9.38%, 현대위아(011210) ▲9.31%, 한화엔진(082740) ▲9.11%, 화인베스틸(133820) ▲8.75%, 삼성중공업(010140) ▲8.73%, 아진전자부품(009320) ▲8.41%, 서연이화(200880) ▲8.39%, 달바글로벌(483650) ▲8.14%, 현대차(005380) ▲7.49% 등을 기록하며 금일 증시를 상승으로 마감했다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
