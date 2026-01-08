[서울데이터랩]‘계양전기’ 29.94% 상한가…금일 증시 상승률 1위로 마감

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

8일 오후 15시 35분 계양전기(012200)가 등락률 +29.94%로 상승률 1위로 마감했다. 계양전기는 장 중 18,865,391주가 거래되었으며 주가는 전 거래일 대비 2,530원 오른 10,980원에 마감했다.한편 계양전기의 PER은 -5.29로 시장에서 과소평가될 가능성이 있으며, ROE는 -69.61%로 수익성 측면에서 부정적 평가를 받을 수 있다.이어 상승률 2위 성문전자(014910)는 주가가 29.87% 폭등하며 종가 2,435원에 상승 마감했다. 상승률 3위 성문전자우(014915)의 주가는 6,670원으로 21.49% 폭등하며 강세를 보였다. 상승률 4위 강남제비스코(000860)는 9.56% 상승하며 14,780원에 마감했다. 상승률 5위 KH 필룩스(033180)는 8.72%의 상승세를 타고 종가 349원에 마감했다.6위 LIG넥스원(079550)은 종가 531,000원으로 8.48% 상승 마감했다. 7위 현대위아(011210)는 종가 83,800원으로 8.13% 상승 마감했다. 8위 한화에어로스페이스(012450)는 종가 1,090,000원으로 7.92% 상승 마감했다. 9위 일정실업(008500)은 종가 3,070원으로 7.91% 상승 마감했다. 10위 계양전기우(012205)는 종가 14,000원으로 7.69% 상승 마감했다.이밖에도 디아이(003160) ▲7.02%, 한화오션(042660) ▲7.01%, HD현대마린엔진(071970) ▲6.77%, 삼성바이오로직스(207940) ▲6.68%, SNT다이내믹스(003570) ▲6.10%, GS피앤엘(499790) ▲5.95%, 엔씨소프트(036570) ▲5.83%, 인스코비(006490) ▲5.60%, SK오션플랜트(100090) ▲5.36%, HD현대일렉트릭(267260) ▲4.99% 등을 기록하며 금일 증시를 상승으로 마감했다.전문가는 “계양전기의 급등은 시장 내 기대감이 크게 작용한 결과로 보인다”며 “향후 이 종목의 변동성에 유의할 필요가 있다”고 분석했다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]