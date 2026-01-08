[서울데이터랩]로보티즈, 4.32% 하락하며 시가총액 상위 종목 중 가장 큰 하락폭 기록

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

닫기 이미지 확대 보기

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

코스닥 시가총액 상위 종목들이 전반적으로 혼조세를 보인다.8일 한국거래소에 따르면, 시가총액 1위인 알테오젠(196170)은 현재가 48만 1000원으로 전 거래일 대비 2.12% 상승하고 있다. 시가총액은 25조 7363억원이며, 외국인비율은 13.92%다. 거래량은 27만 9740주로, PER 204.86배, ROE 29.52%를 기록하며 견조한 수익성을 보여준다. 에코프로비엠(247540)은 현재가 14만 4700원으로 1.43% 하락하며, 시가총액 14조 1519억원, 외국인비율 12.20%를 기록하고 있다. 거래량은 22만 9324주로, PER 4521.88배, ROE -6.26%로 다소 불안정한 재정 상태를 나타내고 있다.에코프로(086520)가 0.65% 하락하고 있으며, 에이비엘바이오(298380)는 2.14% 상승하고 있다. 레인보우로보틱스(277810)는 3.97% 하락 중이고, HLB(028300)는 4.24% 하락세다. 리가켐바이오(141080)는 3.52% 상승하고 있으며, 코오롱티슈진(950160)은 2.26% 상승하고 있다. 펩트론(087010)은 2.74% 상승, 삼천당제약(000250)은 1.76% 하락을 기록 중이다.한편, 시가총액 20위권 종목들은 리노공업(058470) ▲0.93%, 파마리서치(214450) ▲6.36%, 디앤디파마텍(347850) ▲5.26%, 에임드바이오(0009K0) ▲4.25%, 이오테크닉스(039030) ▲2.60%, 원익IPS(240810) ▼1.90%, 케어젠(214370) ▲2.96%, 보로노이(310210) ▼1.46%, 클래시스(214150) ▼0.54%, 로보티즈(108490) ▼4.32% 등의 성적을 기록하고 있다.시가총액 상위 종목들은 전반적으로 엇갈린 흐름을 보이며, 거래량과 외국인비율, PER, ROE 등 다양한 지표에서 뚜렷한 차이를 나타내고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]